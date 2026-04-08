Cu doar câteva zile înainte de Paște, românii resimt creșterea prețurilor la alimentele de bază. Atât în magazine, cât și în piețe, ouăle și carnea s-au scumpit vizibil, pe fondul majorării costurilor de transport și al altor cheltuieli, transmite MEDIAFAX.

Alimentele tradiționale pentru masa de sărbători sunt mai scumpe față de perioada anterioară. În magazine, ouăle se vând la prețuri cuprinse între 13 lei și 29,99 lei, în funcție de cantitate și producător.

La carne, diferențele de preț sunt date de sortiment. Rasolul de porc ajunge la 1,62 lei pentru 100 de grame, pieptul de porc la 3,15 lei pentru 100 de grame, iar carcasa de miel este comercializată la aproximativ 4,79 lei pentru 100 de grame.

În piețe, prețurile sunt și mai ridicate. Carnea de miel poate ajunge până la 60 de lei pe kilogram, nivel pe care mulți cumpărători îl consideră dificil de susținut în această perioadă.

O persoană din București a explicat impactul scumpirilor asupra bugetului zilnic: „Prețurile sunt destul de mari, mai ales că și combustibilul s-a scumpit. Toate se leagă între ele”.

În acest context, mulți români își ajustează listele de cumpărături pentru masa de Paște, fie alegând alternative mai accesibile, fie reducând cantitățile cumpărate.