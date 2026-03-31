Guvernul a adoptat, marţi, Ordonanţa de urgenţă care vizează prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, până pe data de 30 iunie, transmite Agerpres.

Ordonanţa de urgenţă modifică OUG 67/2023, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Nadina Dogioiu.

Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază

„Practic, este vorba despre o prelungire a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe data de 30 iunie 2026. Suntem în a cincisprezecea lună de plafonare, periodic reînnoită prin ordonanţe de urgenţă. Măsura se menţine în aceleaşi condiţii ca până în prezent, referitoare la o serie de alimente de bază. Există o listă, începând cu: pâinea albă, iaurt, ouă, ulei, carne de pui, carne de porc şi aşa mai departe”, a anunţat Dogioiu, la finalul şedinţei Guvernului.

Coaliţia de guvernare a convenit, luni, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni.

Lista de alimente pentru care se aplică prevederile OUG

Lista de alimente rămâne aceeași ca în ordonanța anterioară:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi

Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

Făină albă de grâu „000“ 1 kg

Mălai 1 kg

Ouă de găină calibrul M 10 buc.

Ulei de floarea-soarelui 1 l

Carne proaspătă pui*

Carne proaspătă porc**

Legume proaspete vrac***

Fructe proaspete vrac****

Cartofi proaspeţi albi vrac

Zahăr alb tos 1 kg.