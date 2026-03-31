Guvernul a adoptat, marţi, Ordonanţa de urgenţă care vizează prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, până pe data de 30 iunie, transmite Agerpres.
Ordonanţa de urgenţă modifică OUG 67/2023, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Nadina Dogioiu.
„Practic, este vorba despre o prelungire a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe data de 30 iunie 2026. Suntem în a cincisprezecea lună de plafonare, periodic reînnoită prin ordonanţe de urgenţă. Măsura se menţine în aceleaşi condiţii ca până în prezent, referitoare la o serie de alimente de bază. Există o listă, începând cu: pâinea albă, iaurt, ouă, ulei, carne de pui, carne de porc şi aşa mai departe”, a anunţat Dogioiu, la finalul şedinţei Guvernului.
Coaliţia de guvernare a convenit, luni, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni.
Lista de alimente rămâne aceeași ca în ordonanța anterioară:
