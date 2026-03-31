31 mart. 2026, Articole / Reportaje
Guvernul a adoptat, marţi, Ordonanţa de urgenţă pentru prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază/ Măsura este valabilă până la 30 iunie
Cuprins
  1. Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază
  2. Lista de alimente pentru care se aplică prevederile OUG

Guvernul a adoptat, marţi, Ordonanţa de urgenţă care vizează prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, până pe data de 30 iunie, transmite Agerpres.

Ordonanţa de urgenţă modifică OUG 67/2023, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Nadina Dogioiu.

Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază

„Practic, este vorba despre o prelungire a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe data de 30 iunie 2026. Suntem în a cincisprezecea lună de plafonare, periodic reînnoită prin ordonanţe de urgenţă. Măsura se menţine în aceleaşi condiţii ca până în prezent, referitoare la o serie de alimente de bază. Există o listă, începând cu: pâinea albă, iaurt, ouă, ulei, carne de pui, carne de porc şi aşa mai departe”, a anunţat Dogioiu, la finalul şedinţei Guvernului.

Coaliţia de guvernare a convenit, luni, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni.

Lista de alimente pentru care se aplică prevederile OUG

Lista de alimente rămâne aceeași ca în ordonanța anterioară:

  • Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi
  • Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT
  • Brânză telemea de vacă vrac
  • Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame
  • Făină albă de grâu „000“ 1 kg
  • Mălai 1 kg
  • Ouă de găină calibrul M 10 buc.
  • Ulei de floarea-soarelui 1 l
  • Carne proaspătă pui*
  • Carne proaspătă porc**
  • Legume proaspete vrac***
  • Fructe proaspete vrac****
  • Cartofi proaspeţi albi vrac
  • Zahăr alb tos 1 kg.
Guvernul României a adoptat marți memorandumul privind semnarea acordului de parteneriat între Uniunea Europeană și Mercosur
Prețul cărnii de miel în Salaj nu va depăși 50 Ron/ Kg, la fel ca și anul trecut/ Administrator abator: Va fi chiar mai mic decât anul trecut, dacă luăm în considerare creşterea preţului de achiziţie a mieilor şi inflaţia
Administratorii unei firme din Bihor, sub control judiciar pentru înşelăciune cu cereale din Ucraina / Prejudiciul este în valoare de 847.000 euro
Sprijin financiar de urgență, cerut la Tulcea doar de 6 pomicultori afectați de îngheţul târziu din primăvara anului trecut / Despagubiri de până la 2.000 de euro pe hectar
Record dulce înainte de Paște/ Cel mai mare ou de ciocolată din lume cântărește 55 de kilograme
