Arheologii au făcut o descoperire neobișnuită în sud-vestul statului Peru, unde au găsit doi cartofi liofilizați vechi de aproximativ 500 de ani, păstrați într-o stare de conservare remarcabilă. Descoperirea oferă noi informații despre modul în care Imperiul Inca își depozita și transporta hrana pentru a susține marile proiecte de construcții și armatele sale.

Rezultatele cercetării au fost publicate în Journal of Field Archaeology și citat de FoxNews. Cartofii, cunoscuți sub numele de „chuño”, au fost descoperiți în situl arheologic Tambo Viejo, situat în Valea Acarí, din sud-vestul statului Peru. Potrivit cercetătorilor, aceștia datează din perioada Imperiului Inca, cu aproximativ cinci secole în urmă.

Fotografiile publicate de echipa de cercetare arată doi cartofi mici, bruni și zbârciți, care și-au păstrat în mare măsură forma și aspectul, asemănându-se surprinzător de mult cu produsele liofilizate din prezent.

Excavațiile au fost conduse de Lidio Valdez, profesor de arheologie la Universitatea din Calgary. Acesta a declarat că starea de conservare a cartofilor este „excelentă”. „Singura diferență este că exemplarele descoperite sunt mai mici și se pare că, în timp și din cauza climatului arid din regiune, dimensiunea lor inițială s-a redus. Nu există nicio modalitate prin care cineva să își dea seama de vechimea lor doar privind aceste exemplare”, a explicat cercetătorul.

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Cum reușeau incașii să păstreze cartofii ani la rând

Potrivit lui Lidio Valdez, descoperirea demonstrează eficiența sistemului de conservare a alimentelor dezvoltat de incași. Chuño reprezintă cartofi liofilizați printr-o tehnică tradițională folosită de secole în Munții Anzi. Procesul presupune expunerea cartofilor la temperaturile foarte scăzute din timpul nopții, urmată de uscarea lor naturală la soare. În acest fel, apa este eliminată aproape complet, iar alimentul poate fi păstrat ani întregi fără să se altereze. „Cartofii liofilizați pot fi produși doar la altitudini mari”, a explicat Valdez.

După procesare, aceștia erau depozitați în magazii controlate de stat, construite tot în zone montane.

Arheologii cred că autoritățile Imperiului Inca foloseau aceste rezerve pentru a hrăni miile de oameni implicați în proiectele de infrastructură. „Statul inca desfășura numeroase proiecte pe întreg teritoriul imperiului, iar mii de muncitori trebuiau hrăniți. Cel mai probabil, oficialii transportau cantități mari de chuño din depozite cu ajutorul caravanelor de lame”, a explicat Lidio Valdez.

La Tambo Viejo, cartofii erau depozitați în vase ceramice și îngropați, metodă care reducea riscul deteriorării alimentelor. Cartofii conțin o cantitate mare de apă și, în mod normal, se alterează rapid. „Lăsați un cartof în bucătărie timp de o lună și veți vedea ce se întâmplă”, a spus profesorul. În regiunile umede, cartofii putrezesc repede. Liofilizarea elimina însă apa și permitea păstrarea lor pentru perioade foarte lungi.

Potrivit cercetătorului, în perioada Imperiului Inca erau cultivate cantități foarte mari de cartofi, care ulterior erau liofilizați și depozitați în centre administrate de stat.

Astăzi, cartofii liofilizați sunt considerați o specialitate culinară în unele regiuni din Anzi. În urmă cu 500 de ani, însă, ei reprezentau unul dintre alimentele de bază ale populației. „Cei care au construit imperiul, palatele, drumurile și tot ceea ce admirăm astăzi, inclusiv Machu Picchu, au trăit datorită consumului de chuño”, a declarat Lidio Valdez.

O descoperire neașteptată

Arheologul a explicat că echipa sa spera inițial să găsească informații despre sistemul de înregistrare folosit de incași, cunoscut sub numele de khipu, deoarece Tambo Viejo era un important centru administrativ. În schimb, cercetătorii au descoperit dovezi spectaculoase privind tehnicile de conservare a alimentelor.

Excavațiile de la Tambo Viejo sunt desfășurate periodic din 2018, iar situl continuă să ofere descoperiri considerate fără precedent. „La acest sit au fost făcute numeroase descoperiri extraordinare. Aproape tot ceea ce găsim aici este fără precedent, ceea ce face din Tambo Viejo un loc cu adevărat unic”, a concluzionat Lidio Valdez.

Descoperirea se adaugă altor cercetări recente care au scos la lumină alimente conservate din Antichitate. În ultimii ani, arheologii au găsit resturi alimentare în orașul roman Pompeii și o pâine carbonizată veche de aproximativ 2.000 de ani, descoperită în Elveția.