Seria de evenimente „Vin la Film” continuă miercuri, 8 iulie, cu o nouă ediție dedicată iubitorilor de cinema și vin. De această dată, publicul este invitat la proiecția filmului „A Good Year”, regizat de Ridley Scott, o poveste despre vin, Provence și redescoperirea bucuriei de a trăi.

Evenimentul are loc la Cinema Europa din București, începând cu ora 19:00, iar biletul include nu doar accesul la film, ci și o degustare de vinuri LACERTA desfășurată pe parcursul proiecției, alături de platouri cu brânzeturi.

Lansat în 2006, „A Good Year” îl are în rolul principal pe Russell Crowe, care interpretează un bancher londonez ce moștenește o proprietate viticolă în Provence. Ajuns acolo cu intenția de a o vinde cât mai repede, descoperă însă un ritm de viață diferit și începe să privească altfel succesul, relațiile și propriul viitor. Din distribuție face parte și Marion Cotillard.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de SUSȚIN CINEMA EUROPA (@cinematografuleuropa)

- articolul continuă mai jos -



Prin această ediție, „Vin la Film” propune o experiență care îmbină cinemaul cu gastronomia și cultura vinului. Degustarea este integrată în desfășurarea filmului, astfel încât aromele din pahar să însoțească povestea de pe ecran.

Evenimentul este destinat exclusiv persoanelor peste 18 ani, iar locurile sunt limitate.

„Vin la Film” este un concept care aduce împreună filme memorabile și vinuri atent alese, transformând o simplă seară la cinema într-o experiență completă. De această dată, un film despre o podgorie din Provence va fi însoțit, la propriu, de vinul din pahar.