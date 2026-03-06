Cinci rețete de mâncare rapidă cu năut/ Cum poate fi utilizat în preparate de dulce și de post

06 mart. 2026, Rețete
Foto: ID 77239697 © Lunamarina | Dreamstime.com

Este ieftin, nutritiv și delicios. Năutul are numai avantaje. În supă, în tocănițe sau sotat, năutul este întotdeauna bun. Disprețuit timp de decenii ca fiind „mâncarea săracului”, năutul este considerat, în zilele noastre, un aliment pe care ar trebui să-l consumăm mai des.

Este plin de proteine vegetale nutritive, producția sa este sustenabilă, este mult mai ieftin decât carnea sau peștele și, gătit bine, este extraordinar de gustos.

Un alt avantaj este versatilitatea sa: este la fel de bun într-un hummus ca într-o salată, dar în continuare vom vedea cum poate fi utilizat în preparate calde, numai bune în această perioadă. În același timp este minunat pentru rețete de post.

1. Supă de năut și tăieței în versiune rapidă

Parte a rețetarului tradițional în zona mediteraneeană, nu necesită nici mult timp, nici multă muncă. Este o masă completă, gustoasă și ușor de preparat. Se face c multe legume și paste, preferabil de casă. Dacă ținem post, să fie fără ou.

2. Paste rapide cu roșii cherry și năut

Năutul zdrobit ajută la crearea acelei senzații cremoase, învelind pastele și ajutând toate aromele să se combine. Roșiile cherry aduc gustul umami și dulceață, făcând ca fiecare înghițitură să aibă nuanțe diferite, astfel încât preparatul să nu fie plictisitor. Un alt mare avantaj: funcționează excelent și la pachet pentru a doua zi.

3. Supă grecească de năut și lămâie

Una dintre supele perfecte pentru acestă perioadă, este simplă, nutritivă și cu acea notă citrică ce face orice prepart fresh. Se poate pregăti cu năut uscat, dacă ai timp  sau cu năut la conservă, dacă vrei să mănânci bine fără să-ți complici viața. În ambele cazuri, rezultatul este spectaculos.

4. Năut sotat cu mangold, cartof dulce și ou (opțional)

În această rețetă însoțim năutul cu cartof dulce tăiat cubulețe mici (pentru a deveni auriu și ușor crocant) și cu mangold gătit în două etape: mai întâi partea albă tăiată fideluță împreună cu ceapa și usturoiul, fiindcă sunt mai tari, și apoi partea verde, care are nevoie de doar câteva minute pentru a se înmuia. Completăm farfuria cu un ou poșat, dacă nu ținem post.

5. Năut sotat cu ciuperci

Sotarea reprezintă cea mai simplă metodă de gătit de pe fața pământului, salvarea oricui în câteva minute. Dacă ai câteva legume călite și o bază de leguminoase, ai deja jumătate din masă rezolvată. Se prepară în 10 minute.

Uleiul de măsline virgin și cel rafinat nu sunt la fel de benefice pentru sănătatea creierului, arată un studiu recent / Uleiul influențează microbiomul intestinal și, prin el, funcția cognitivă
Peste 4,5 milioane de români trăiesc la limita sărăciei, iar masa de Paște rămâne un lux pentru mulți / Colecta Națională de Alimente începe pe 20 martie în sute de magazine
Șefa unui magazin din Polonia a fost concediată după ce s-a plâns de frigul din unitate / Femeia spune că va merge în instanță
Unde mergi în weekend: târg cu gusturi locale, direct de la producători, în curtea Ministerului Agriculturii, de joi până sâmbătă
O veste bună pentru consumatorii de cafea: prețul ar putea scădea drastic în perioada următoare, conform specialiștilor din domeniu
