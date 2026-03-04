Năutul este folosit de secole în bucătăriile din Orientul Mijlociu și zona mediteraneană și a devenit tot mai prezent și în alimentația modernă. Este apreciat pentru conținutul ridicat de proteine vegetale, fibre și minerale, iar textura sa îl face potrivit pentru multe preparate reci, inclusiv salate consistente.

Poate fi folosit atât năut fiert acasă, cât și din conservă, bine clătit înainte de utilizare. Mai jos sunt cinci variante de salate simple, care pot fi pregătite rapid.

Salată de năut cu roșii și castraveți

Ingrediente:

250 g năut fiert

2 roșii medii

1 castravete

1 ceapă roșie mică

2 linguri ulei de măsline

sucul de la jumătate de lămâie

sare

piper

pătrunjel proaspăt

Mod de preparare:

Năutul fiert se clătește și se scurge bine. Roșiile și castravetele se taie cuburi, iar ceapa se taie foarte fin. Se pun toate ingredientele într-un bol mare. Se adaugă uleiul de măsline, sucul de lămâie, sare și piper după gust. Se amestecă ușor și se presară pătrunjel tocat. Salata se servește rece.

Salată de năut cu avocado și lămâie

Ingrediente:

250 g năut fiert

1 avocado bine copt

1 roșie mare

1 lingură ulei de măsline

sucul de la 1 lămâie mică

sare

piper

coriandru sau pătrunjel verde

Mod de preparare:

Avocado se curăță și se taie cuburi. Roșia se taie în bucăți mici. Într-un bol se pun năutul, avocado și roșia. Se adaugă uleiul de măsline și sucul de lămâie. Se condimentează cu sare și piper și se amestecă ușor pentru a nu zdrobi avocado. La final se presară verdeața tocată.

Salată de năut cu ton

Ingrediente:

200 g năut fiert

1 conservă de ton în suc propriu

1 ardei gras roșu

1 ceapă mică

2 linguri ulei de măsline

sucul de la jumătate de lămâie

sare

piper

Mod de preparare:

Tonul se scurge bine de lichid. Ardeiul se taie cuburi, iar ceapa se toacă mărunt. Într-un bol se amestecă năutul, tonul, ardeiul și ceapa. Se adaugă uleiul de măsline și sucul de lămâie, apoi sare și piper după gust. Se amestecă bine și se lasă câteva minute pentru ca aromele să se combine.

Salată de năut cu feta și măsline

Ingrediente:

250 g năut fiert

100 g brânză feta

1 castravete

10–12 măsline negre

2 linguri ulei de măsline

oregano uscat

piper

Mod de preparare:

Castravetele se taie cuburi, iar brânza feta se rupe în bucăți mai mici. Măslinele se feliază. Toate ingredientele se pun într-un bol și se adaugă năutul. Se stropesc cu ulei de măsline și se presară oregano și piper. Se amestecă ușor și se servește rece.

Salată de năut cu legume coapte

Ingrediente:

250 g năut fiert

1 dovlecel mic

1 ardei gras

1 ceapă roșie

2 linguri ulei de măsline

1 lingură oțet balsamic

sare

piper

Mod de preparare:

Dovlecelul, ardeiul și ceapa se taie bucăți mari și se pun într-o tavă. Se stropesc cu puțin ulei de măsline și se coc la 200°C timp de aproximativ 20 de minute, până se înmoaie ușor. După răcire, legumele se amestecă cu năutul într-un bol. Se adaugă restul de ulei, oțetul balsamic, sare și piper. Salata poate fi servită atât rece, cât și ușor călduță.