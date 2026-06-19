Ouăle sunt printre cele mai consumate alimente din lume, însă beneficiile lor depășesc cu mult aportul de proteine pentru care sunt cunoscute. Pe lângă faptul că sunt sățioase și versatile în bucătărie, acestea furnizează numeroși nutrienți implicați în funcționarea creierului, sănătatea ochilor, menținerea masei musculare și regenerarea țesuturilor, potrivit Martha Stewart.

Potrivit mai multor nutriționiști, ouăle conțin colină, vitamine din complexul B, vitamina D și antioxidanți importanți, nutrienți care contribuie la numeroase procese esențiale din organism.

Specialiștii subliniază că ouăle pot face parte dintr-un model alimentar sănătos și echilibrat pentru majoritatea persoanelor.

1. Pot susține sănătatea creierului și funcțiile cognitive

Unul dintre cei mai importanți nutrienți din ouă este colina.

Potrivit lui Carly Leanza, nutriționist, ouăle reprezintă una dintre cele mai bune surse alimentare de colină, un nutrient utilizat de organism pentru producerea acetilcolinei, un neurotransmițător implicat în memorie, învățare, atenție și controlul muscular.

„Organismul folosește colina pentru a produce acetilcolină, un neurotransmițător care susține memoria, învățarea, atenția și controlul muscular”, explică Leanza.

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Aportul adecvat de colină este considerat deosebit de important în timpul sarcinii, deoarece contribuie la dezvoltarea creierului fetal.

Ouăle furnizează și vitamina D, vitamina B12 și folat (vitamina B9), nutrienți implicați în funcționarea sistemului nervos și în sănătatea celulară.

2. Conțin compuși care contribuie la sănătatea ochilor

Gălbenușul de ou este o sursă importantă de luteină și zeaxantină, doi carotenoizi cu rol antioxidant.

Potrivit specialiștilor, aceste substanțe se acumulează la nivelul retinei și contribuie la protejarea ochilor împotriva stresului oxidativ.

„Acești antioxidanți pot ajuta la filtrarea luminii albastre și la protejarea împotriva stresului oxidativ, susținând sănătatea ochilor pe termen lung”, spune Carly Leanza.

Ouăle furnizează și vitamina A, un nutrient esențial pentru vedere.

3. Pot contribui la senzația de sațietate

Un ou mare conține aproximativ 6–7 grame de proteine de înaltă calitate, alături de grăsimi care contribuie la senzația de sațietate.

Potrivit lui Danielle Hendrix, dietetician în cadrul Health Loft, combinația dintre proteine și grăsimi poate contribui la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei.

Două ouă consumate la micul dejun oferă aproximativ 13 grame de proteine și pot reprezenta o bază consistentă pentru prima masă a zilei.

Specialiștii explică faptul că alimentele bogate în proteine pot crește senzația de plenitudine și pot susține eforturile de control al greutății corporale.

4. Susțin refacerea și menținerea masei musculare

Proteinele sunt esențiale pentru refacerea și dezvoltarea țesutului muscular.

Ouăle conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali, inclusiv leucină, un aminoacid implicat în sinteza proteinelor musculare.

Morgan Beemiller și Danielle Hendrix explică faptul că leucina joacă un rol important în repararea și recuperarea musculară după efort.

Acest proces nu este important doar pentru sportivi.

Menținerea masei musculare devine o prioritate și pentru persoanele în vârstă, pentru cei care se recuperează după boală sau pentru cei care încearcă să slăbească fără să piardă masă musculară.

„Poți combina ouăle cu o sursă de carbohidrați pentru o gustare excelentă după antrenament”, recomandă Carly Leanza.

5. Pot contribui la sănătatea pielii, părului și unghiilor

Ouăle conțin biotină, un nutrient implicat în creșterea și menținerea sănătății părului și unghiilor.

De asemenea, vitamina A contribuie la procesul normal de regenerare a celulelor pielii.

Potrivit lui Danielle Hendrix, proteinele și aminoacizii din ouă furnizează elementele necesare pentru producerea keratinei și colagenului.

Aceste proteine structurale contribuie la rezistența firului de păr și a unghiilor și participă la menținerea structurii pielii.

„Proteinele și aminoacizii din ouă oferă materialele necesare pentru producerea keratinei și colagenului”, explică specialistul.

Ce spun specialiștii despre ouă și colesterol

Deși ouăle conțin colesterol alimentar, recomandările nutriționale actuale le consideră un aliment dens nutritiv, care poate fi inclus într-un model alimentar sănătos pentru majoritatea persoanelor.

Autorii articolului subliniază însă că persoanele care suferă de anumite afecțiuni trebuie să urmeze recomandările medicului curant sau ale specialistului în nutriție.

Un aliment simplu, cu o valoare nutritivă ridicată

Pe lângă accesibilitate și versatilitate, ouăle oferă o combinație valoroasă de proteine, vitamine, minerale și compuși bioactivi.

Potrivit dieteticienilor citați de Martha Stewart, acestea pot contribui la sănătatea creierului, a ochilor, a pielii și a masei musculare și reprezintă o opțiune nutritivă care poate fi integrată cu ușurință într-o alimentație echilibrată.