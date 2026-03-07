Cinci idei de mic dejun bogat în proteine care te țin sătul mai mult timp / Nutriționiștii spun că prima masă a zilei poate ajuta la controlul greutății și al glicemiei

07 mart. 2026, Rețete
FOTO: delish.com/

Micul dejun bogat în proteine devine tot mai recomandat de specialiști, deoarece poate influența pozitiv nivelul de energie, controlul poftei de mâncare și menținerea greutății corporale, scrie healthshots.com. Nutriționiștii spun că prima masă a zilei, dacă este bine echilibrată, poate preveni fluctuațiile glicemiei și poate reduce nevoia de gustări nesănătoase pe parcursul zilei.

Proteinele se digeră mai lent decât carbohidrații rafinați, ceea ce înseamnă că oferă o senzație de sațietate mai îndelungată și ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge. Cercetările arată că includerea alimentelor bogate în proteine la micul dejun poate îmbunătăți controlul apetitului și poate susține gestionarea greutății.

Nutriționista Archana Batra recomandă câteva opțiuni simple și hrănitoare care pot fi pregătite rapid acasă.

Egg bites, o variantă rapidă și hrănitoare

Pufoase, fragede și ușor de pregătit, aceste mini-omlete coapte sunt ideale pentru diminețile aglomerate. Ele combină ouăle cu brânză cottage, spanac și ardei gras, oferind un echilibru bun între proteine și fibre.

Ingrediente: 6 ouă, ½ cană brânză cottage degresată, ¼ cană spanac, ¼–½ cană ardei gras, ¼ cană brânză degresată (opțional), sare, piper, ulei de măsline.

Preîncălziți cuptorul la 180 de grade Celsius. Ungeți cu puțin ulei o tavă pentru brioșe. Bateți ouăle, adăugați restul ingredientelor, turnați amestecul în forme și coaceți timp de 15–20 de minute.

Budincă de chia

Amestecați 2–3 linguri de semințe de chia cu lapte sau cu o băutură vegetală (cât să treacă peste semințe) și lăsați compoziția la frigider peste noapte. Dimineața adăugați fructe, nuci și puțină miere. Budinca de chia oferă proteine vegetale și fibre care ajută digestia și mențin senzația de sațietate.

Ovăz lăsat la înmuiat peste noapte

„Combinați fulgi de ovăz, lapte și iaurt grecesc într-un borcan și lăsați amestecul la frigider peste noapte. Dimineața adăugați nuci și semințe pentru un plus de proteine. Dacă adăugați pudră proteică sau mai mult iaurt, preparatul devine și mai sățios”, explică dr. Batra.

Boluri cu iaurt grecesc

Un bol simplu de iaurt grecesc, acoperit cu fructe de pădure și granola, oferă proteine și probiotice. Pentru o variantă cu aromă tropicală puteți adăuga banană și mango. Dacă doriți un aport mai mare de proteine, adăugați unt de nuci sau pudră proteică.

Smoothie proteic

Amestecă pudră proteică, lapte, banane, fructe de pădure și unt de arahide sau iaurt grecesc. Este rapid, ușor de digerat și ideal pentru diminețile când timpul este scurt. Cantitățile sunt la alegerea ta.

Dr. Batra subliniază că un aport constant de proteine dimineața susține energia, controlul greutății și controlul zahărului din sânge. Schimbările mici la micul dejun pot face o mare diferență pe parcursul zilei!

 

