05 mart. 2026, Rețete
Supa cremă de dovleac plăcintar / Rețeta simplă combină dovleacul copt cu cartofi și ierburi aromatice pentru un preparat cald și reconfortant
FOTO: Delish.com/ANDREW BUI

Chiar dacă nu e toamnă, dovleac se găsește la supermarket și e la îndemână oricând. Iar supa de dovleac plăcintar este adesea considerată una dintre cele mai delicioase preparate. Dulce, cremoasă și cu o aromă discretă de nucă, această supă este un preparat care încălzește mesele din sezonul rece și transformă ingrediente simple într-un fel de mâncare rafinat. Așadar, de ce nu?

Dar textura catifelată se obține nu doar din dovleacul copt, ci și din cartofii adăugați în rețetă, care contribuie la consistența cremoasă a preparatului, arată delish.com. În același timp, ierburile aromatice și legumele sotate oferă profunzime gustului, transformând supa într-un preparat potrivit atât pentru o cină obișnuită, cât și pentru mesele festive de toamnă sau chiar pentru meniul de sărbători.

Un alt avantaj al acestei rețete este simplitatea. Preparatul nu necesită tehnici complicate și poate fi pregătit cu ușurință chiar și de cei care gătesc rar. Cu doar câteva ingrediente și câteva etape simple, rezultatul este o supă consistentă, aromată și reconfortantă, perfectă pentru serile răcoroase.

Ingrediente

  • 1 dovleac plăcintar mare (butternut), curățat de coajă și tăiat cuburi de aproximativ 2–3 cm, fără semințe
  • 2 cartofi, curățați și tăiați cuburi de aproximativ 2–3 cm
  • 3 linguri ulei de măsline extravirgin
  • sare
  • piper negru proaspăt măcinat
  • 1 lingură unt
  • 1 ceapă, tocată
  • 1 tulpină de țelină apio, tăiată felii subțiri
  • 1 morcov mare, tocat
  • 1 lingură cimbru proaspăt, plus extra pentru decor
  • aproximativ 1 litru supă de pui cu conținut redus de sare
  • smântână sau frișcă lichidă pentru servire, opțional
Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 200 de grade Celsius. Așezați cuburile de dovleac și cartofii pe o tavă mare de copt, stropiți-le cu două linguri de ulei de măsline și condimentați generos cu sare și piper. Amestecați bine și coaceți legumele timp de 30–35 de minute, până devin fragede și ușor rumenite.

Între timp, într-o oală mare, topiți untul împreună cu restul de ulei de măsline, la foc mediu. Adăugați ceapa, țelina și morcovul și gătiți-le 7–10 minute, până se înmoaie. Condimentați cu sare, piper și cimbru.

Adăugați în oală dovleacul și cartofii copți, apoi turnați supa de pui. Lăsați preparatul să fiarbă la foc mic aproximativ 10 minute, pentru ca aromele să se combine.

Mixați supa cu un blender vertical până devine fină și cremoasă. Dacă nu aveți blender vertical, transferați cu grijă supa fierbinte în blender, în mai multe tranșe.

Serviți supa fierbinte, decorată cu frunze de cimbru proaspăt. Dacă doriți, puteți adăuga deasupra puțină smântână sau frișcă lichidă pentru un plus de cremozitate.

Simplă și aromată, această supă de dovleac plăcintar rămâne unul dintre cele mai apreciate preparate ale sezonului rece. Gustul său dulceag și textura catifelată o transformă într-o alegere ideală pentru mesele de toamnă și iarnă.

