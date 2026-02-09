Chipsurile de parmezan se fac în doar câteva minute. Cu pâine simplă sau bastonașe de legume și rădăcinoase, cu sau fără felii de roșii sau castraveți, adăugate sau nu pe lângă un ou sau o porție de iaurt, chipsurile de parmezan pot fi o idee inedită, inclusiv pentru masa de dimineață.

Așa cum foarte bine pot completa și o salată la prânz sau pe post de cină ușoară, la fel cum pot fi consumate și pe post de gustare la birou. Mai jos o versiune realizată de portalul Migusto, al unuia dintre cele mai mari lanțuri de retail din Elveția.

Nu este nevoie decât de parmezan, dar dacă vrem să le dăm o notă aromatică în plus, putem presăra piper proaspăt măcinat, cimbru, fire de chives uscat, boia afumată, granule de usturoi etc. Brânza de tip parmezan, care poate fi Grana Padano sau Parmigiano Reggiano, trebuie să fie rasă la moment cât mai fin – condiția esențială pentru a obține un preparat reușit.

Ingrediente

parmezan ras fin, circa 50 g la o porție

opțional, ca arome în plus, luate individual:

piper negru proaspăt măcinat

boia afumată

rozmarin foarte fin tocat

cimbru foarte fin măcinat

usturoi granulat

chives uscat

Procedeu

Preîncălzește cuptorul la 180°C.

Tapetează o tavă cu hârtie de copt.

Pune grămăjoare mici de parmezan ras și aplatizează-le ușor.

Lasă spațiu între ele – se întind.

Coace maxim minute, până devin aurii pe margini.

Scoate-le și lasă-le să se răcească: se vor întări și vor deveni crocante.

Varianta rapidă în tigaie de chipsuri de parmezan

Încălzește o tigaie antiaderentă fără ulei în ea.

Presară parmezan ras dând formă rotundă pe cât posibl, cu un strat de maxim 2 cm grosime.

Gătește la foc mediu 1–2 minute pe fiecare parte. Este important ca focul să nu fie prea mare, ca brânză să aibă timp să se înmoaie dar fără să se ardă.

Scoate-le pe hârtie, se întăresc imediat și devin crocante, la fel ca și în varianta la cuptor.

Același procedeu se poate încerca și din alte combinații de brânzeturi rase, cu condiția să fie rase fin și să fie suficient de uscate, comparabil cu parmezanul.