VINARIUM International Wine Contest, cel mai important concurs internațional de vin din Europa Centrală și de Sud-Est, ajunge în 2026 la ediția cu numărul XXIII. Competiția va avea loc în perioada 28-31 mai 2026 și reconfirmă poziția României ca platformă de evaluare și validare pentru industria globală a vinului.

Concursul este organizat de ASER Wine Consulting și Asociația VINARIUM, în parteneriat cu ADAR – Asociația Degustătorilor Autorizați din România, sub patronajul OIV – Organizația Internațională a Viei și Vinului, al VINOFED – Federația Internațională a Marilor Concursuri de Vinuri și al FIJEV – Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Vin. Jurizarea se desfășoară integral conform regulamentelor OIV.

Din 2026, activitatea VINARIUM este girată și de Union Internationale des Œnologues, Uniunea Internațională a Oenologilor, organizație fondată la Milano în 1965 de Argentina, Chile, Franța, Italia, Portugalia și Spania. UIOE reprezintă la nivel mondial uniunile naționale ale oenologilor și susține statutul profesional al acestora în forurile internaționale. La ediția din 2026, observator oficial din partea UIOE va fi Prof. Dr. Monika Christmann din Germania, Vice-Președinte UIOE și Președinte de Onoare al OIV.

- articolul continuă mai jos -

Un element de vizibilitate suplimentară pentru producători este parteneriatul cu WineSearcher.com. Vinurile medaliate la VINARIUM sunt listate pe această platformă internațională de căutare a vinurilor, ceea ce le oferă expunere și un argument comercial pe piețele externe.

Înscrierile pentru ediția din 2026 sunt deschise până la 25 aprilie. În concurs sunt admise, conform regulamentului OIV, vinuri liniștite, vinuri efervescente și distilate de origine vitivinicolă.

Evaluarea probelor se face electronic, exclusiv pe baza fișei OIV. În ultimii ani au fost introduse și categorii suplimentare: vinuri BIO, vinuri Amber sau Orange și Qvevri sau Amphorae, precum și vinuri fără alcool.

Conform regulamentului OIV, cel mult 30% dintre probele înscrise pot primi medalie. Sistemul de punctaj prevede Marea Medalie de Aur pentru vinurile care obțin între 93 și 100 de puncte, Medalia de Aur pentru 89–92,9 puncte și Medalia de Argint pentru 85–88,9 puncte.

Pe lângă medaliile acordate în competiție, sunt oferite și premii speciale din partea partenerilor internaționali. VINOFED premiază vinurile seci cu cele mai mari punctaje, la categoriile alb, rosé, roșu și spumant. FIJEV acordă premii vinurilor românești din soiuri autohtone cu cele mai mari punctaje, la categoriile alb, rosé și roșu. IPPU Prime Label și KURZ România oferă premii pentru excelență în design, packaging și labeling, fiecare premiu constând în producția a 5.000 de seturi de etichete, față și verso, realizate la standarde profesionale înalte.