Rețeta pentru aceste brioșe picante cu ou și brânză adaugă jalapeno, ceapă verde, un ou prăjit și felii de Cheddar peste jumătăți de chifle (muffin englezesc) prăjite. O trecere rapidă pe sub grill le face perfecte pentru micul dejun sau prânz. Este dedicat celor cărora le plac provocările, sau care se bucură de o masă picantă, conform allrecipes.com.

Ingrediente pentru două porții

1 chiflă tăiată în două

1 lingură unt sărat, împărțit

2 ouă mari

2 lingurițe pline de jalapeno tocat, sau alt ardei iute (sau mai puțin, dacă nu vreiun preparat prea iute)

1 ceapă verde, împărțită

4 felii subțiri de brânză Cheddar maturată

Sare și piper negru proaspăt măcinat, după gust

Cum procedăm

Adună toate ingredientele. Tapetează o tavă mică cu hârtie de copt. Prăjește jumătățile chiflă în toaster sau într-o tigaie cu puțin unt, până devin crocante. Dacă le-ai prăjit în toaster, unge fiecare jumătate cu puțin unt, apoi așază-le cu partea unsă în sus pe tava pregătită.

Topește restul de unt într-o tigaie, la foc mediu-scăzut. Sparge ouăle în tigaie, condimentează cu sare și piper și prăjește-le după preferință, întorcându-le, dacă dorești.

Apoi amestecă într-un bol mic jalapeno cu o lingură de ceapă verde tocată. Presară acest amestec peste cele două jumătăți de chiflă. Așază apoi câte un ou peste fiecare jumătate de chiflă. Pune câte două felii de Cheddar peste fiecare ou.

Pornește funcția de grill a cuptorului. Pune tava în cuptor și lasă până când brânza începe să se topească și să facă bule.

Servește brioșele, decorând cu restul de ceapă verde.