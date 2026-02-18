Un scandal financiar zguduie comunitatea locală din Unken, în districtul Zell am See, o zonă turistică din Austria. Un angajat responsabil de încasări este acuzat că a sustras peste 200.000 de euro dintr-un restaurant pe parcursul mai multor ani, scrie Heute. Incidentul a ieșit la iveală în urmă cu câteva zile, după ce autoritățile au observat discrepanțe între încasările reale înregistrate și banii care ar fi trebuit să intre în casa de marcat. Conform poliției austriece, un bărbat de 27 de ani, cetățean român, angajat casier într-un local gastronomic din Unken, este suspectat că a abuzat de poziția sa și a retras sume semnificative din încasări.

Modul în care a procedat

Potrivit declarațiilor anchetatorilor, tânărul ar fi pus în aplicare schema începând cu iarna sezonului 2018-2019. În acea perioadă, el ar fi reținut aproximativ 1.000 de euro pe zi din încasările zilnice, bani care nu au fost înregistrați oficial. În acest mod, suma totală ajunge la aproximativ 200.000 de euro, bani pe care i-ar fi pus în buzunar în decursul mai multor ani. Chiar și în anul curent, până la momentul descoperirii, ar fi mai sustras aproximativ 38.000 de euro, după cum a relatat poliția.

Suspectul și-a recunoscut parțial faptele, iar motivul invocat în fața anchetatorilor a fost dependența de jocuri de noroc. Acest tip de dependență este adesea un element declanșator în cauze similare. Persoanele cu acces la lichidități caută resurse financiare rapide.

Bărbatul urmează să fie acuzat în mod oficial pentru delapidare, iar cazierul său va include probabil acuzațiile respective. Ancheta este în curs, iar instanțele locale vor decide dacă suspiciunile se vor transforma în capete de acuzare penale formale.

Pierderi financiare

Proprietarii restaurantului s-au confruntat cu o imagine afectată și cu pierderi financiare semnificative. O delapidare de aceste dimensiuni poate pune presiune financiară asupra unei afaceri mici sau mijlocii. Mai ales când sumele dispărute se adună pe parcursul mai multor ani.

Cazul reflectă, de asemenea, riscurile legate de supravegherea internă și controalele financiare în afacerile mici. Lipsa unui sistem adecvat de monitorizare a încasărilor poate facilita astfel de fraude pe termen lung.