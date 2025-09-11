Organizația HORA avertizează că încasările sunt mai mici, iar dublarea TVA ar putea închide mii de afaceri/ Radu Savopol (preşedinte HORA): „Vedem cârciurile pline. Asta nu înseamnă că se și cheltuie la fel ca înainte de mărirea de taxe sau ca acum un an, doi sau trei”

Organizaţia patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA) a organizat joi o conferinţă de presă dedicată “situaţiei critice” în care se află industria ospitalităţii. Au fost prezenți membrii Consiliului Director HORA: Radu Savopol, preşedinte HORA; Călin Ionescu, vicepreşedinte HORA; Daniel Mischie, membru Board HORA.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Industria ospitalității trage un semnal de alarmă

Industria HoReCa din România traversează un moment critic. Potrivit reprezentanților HORA, sezonul estival din 2025 a fost unul dezamăgitor: deși unele restaurante și terase au fost pline, valoarea bonurilor medii a scăzut vizibil, iar luna august s-a închis cu o reducere de aproximativ 10% a veniturilor din restaurante și cafenele.

Situația este agravată de discuțiile privind o posibilă dublare a TVA-ului pentru sector, de la 11% la 21%. Liderii industriei avertizează că această măsură ar genera creșteri de prețuri, ar descuraja consumul și ar accentua inflația. Mai mult, ar putea duce la închiderea a mii de afaceri, în special a celor mici, și la pierderea locurilor de muncă pentru zeci de mii de angajați.

Analizele financiare arată că profitabilitatea HoReCa se află deja la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, comparabilă cu perioada pandemiei. Creșterea veniturilor în 2024 a fost de doar 8%, mult sub media de 12,5% din anii precedenți, în timp ce costurile cu utilitățile, materiile prime și salariile continuă să urce. În restaurante, profitul a scăzut la doar 7%, cel mai mic nivel din ultimii zece ani.

Reprezentanții HORA cer predictibilitate fiscală și un dialog real cu autoritățile. Ei atrag atenția că o majorare bruscă a TVA-ului nu ar aduce mai multe încasări la buget, ci, dimpotrivă, ar alimenta economia subterană. Exemplul Germaniei, care a revenit la un TVA redus după ce a constatat efectele negative ale creșterii, este folosit ca argument în sprijinul acestei poziții.

Pe baza raportului realizat de analistul financiar Iancu Guda, dar şi a evoluţiei unora dintre cele mai mari companii din sector, au fost prezentate cifre şi analize care arată: scăderea şi trendul descendent al consumului încă din 2024; fragilitatea operatorilor HoReCa; necesitatea aplicării aceleiaşi cote de TVA pentru alimente (11%), indiferent de locul comercializării (retail, horeca etc), pentru competitivitate corectă.

HORA este o entitate reprezentativă a industriei Horeca, care reuneşte aproape 200 de companii din industrie, cu o cifră de afaceri consolidată a membrilor operatori de peste 3 miliarde de euro anual,