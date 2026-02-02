Soții Butilă, George și Laura, fermieri din județul Ialomița care administrează o Întreprindere Individuală înființată în 2014, au făcut public un apel de sprijin financiar, după ce activitatea fermei lor a ajuns într-un blocaj sever. Mesajele au fost publicate pe Facebook și descriu o situație acumulată în timp, pe fondul secetei repetate și al prăbușirii prețurilor la cereale.

Cei doi spun că, de la înființarea întreprinderii, și-au achitat corect toate obligațiile și au lucrat constant terenurile agricole. Contextul ultimilor ani le-a afectat însă grav fluxul de numerar. „Din păcate, seceta repetată și prețurile foarte scăzute la cereale ne-au afectat grav activitatea și fluxul de numerar. Cine lucrează pământul știe cât de rapid se poate ajunge dintr-un an bun într-un blocaj financiar”.

În prezent, Întreprinderea Individuală are facturi restante încă din 2023, către un furnizor de inputuri agricole, în valoare totală de 466.735 lei. Potrivit celor doi fermieri, au încercat mai multe soluții pentru a depăși impasul, inclusiv restructurarea activității, accesarea unui credit bancar și vânzarea fermei. Niciuna dintre variante nu a dus la un rezultat concret. „Am încercat toate variantele posibile: restructurare, credit bancar și chiar vânzarea fermei, însă nu am găsit cumpărător”.

„Chiar și o donație simbolică de 5 lei, dacă vine de la mai multe persoane, poate face diferența”

În lipsa altor opțiuni, soții Butilă au decis să apeleze public la sprijinul comunității, prin donații voluntare, fără obligații sau beneficii pentru cei care aleg să ajute. „Pentru a putea achita această datorie și a evita executarea, fac un apel deschis către persoanele care doresc și pot să ne ajute prin donații voluntare, fără nicio obligație sau beneficiu în schimb”.

Ei subliniază că și contribuțiile mici pot avea un impact real: „Chiar și o donație simbolică de 5 lei, dacă vine de la mai multe persoane, poate face diferența”.

„De ce cerem ajutorul acum? Nu știu, poate din disperare”

Într-o a doua postare, fermierii explică de ce au ajuns în acest punct și ce i-a determinat să ceară ajutor. Spun că, de luni de zile, caută soluții pentru a-și plăti datoriile și pentru a merge mai departe. Au publicat anunțuri de vânzare a fermei, a utilajelor și a mașinilor, inclusiv pe platforme internaționale.

„De anul trecut am postat nenumărate anunțuri cu vânzare fermă, vânzare utilaje, vânzare mașini, chiar și pe site-uri internaționale… ne-au cerut informații despre fermă din Franța, Italia, chiar și din Gabon… doar atât informații, nimic mai mult…”

Cei doi își pun întrebări legate de propriile decizii și de contextul economic general. Amintesc și de faptul că, în trecut, au trecut printr-o problemă oncologică fără a cere ajutor public. „Nu am cerut ajutorul niciodată, nici când am avut o problemă oncologică, am strâns din dinți, ne-am împrumutat, ne-am operat și am sperat într-o minune și minunea s-a întâmplat, suntem bine”.

Apelul actual este descris ca un gest făcut din disperare, într-un moment în care presiunea financiară a devenit greu de gestionat. „De ce cerem ajutorul acum? Nu știu, poate din disperare, când văd că totul în jurul meu se prăbușește ca un castel de nisip”.

Soții Butilă spun că au primit deja sprijin din partea unor persoane și că primele sume au fost folosite strict pentru plata datoriilor. „Astăzi, din donațiile primite, am mai plătit o factură la furnizorul de inputuri de 1182,52 lei….”.

Ei le mulțumesc celor care au ales să doneze sau să distribuie mesajul: „Mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au donat din puținul lor, suntem veșnic recunoscători!”.

Potrivit mesajelor publicate, toate sumele strânse sunt destinate exclusiv achitării facturilor restante către furnizorul de inputuri agricole.