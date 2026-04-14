Vineri, 17 aprilie, G4Food lansează un nou proiect media gastronomic: „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir”, prin care ne dorim să radiografiem în detaliu industria gastronomică de la noi. Momentan, podcastul are o frecvență bilunară și durează între 30 și 50 de minute.

Credem că expresia imperativă „De gustibus non disputandum” este doar parțial frecventabilă în zilele noastre. Asta nu înseamnă că dezbatem preferințele, constrângerile de orice fel (medicale, religioase, etice ș.a.m.d.) sau alegerile culinare ale unora dintre noi, însă considerăm că gustul trebuie analizat, nu doar din unghiul organoleptic, ci întors pe toate fețele.

DISPUTANDUM este un podcast în care abordăm gastronomia analitic, în care prezentăm povești de viață, detaliem succesul sau eșecul, promovăm bunul gust și bunul simț, disecăm subiecte de actualitate sau învățăm de la profesioniști. Scopul principal este cel de a întregi viziunea de ansamblu asupra industriei de la noi, iar invitații și subiectele sunt din toate ramurile domeniului: de la chefi la producători locali, de la antreprenori la strategi. Vorbim și despre magiun și despre industrializare, despre artizanat și faliment, despre crize și succes, de la spanacul din grădină la conservele de sarmale, de la viralizări pe tiktok la cârciumăritul de cartier. Deși formatul este unul relaxat și atmosfera e prietenoasă, întrebările sunt pertinente și chiar deranjante.

Gazda podcastului este jurnalistul și scriitorul de gastronomie Cosmin Dragomir, colaborator G4Food chiar din faza de proiect a platformei. Cosmin Dragomir este unul dintre cei ma cunoscuți activiști culinari de la noi, autor sau coautor a mai multor cărți dedicate gastronomiei românești, organizator a zeci de conferințe, dezbateri sau evenimente de degustare, coinițiator a legii Ziua Națională a Gastronomiei și Vinurilor din România și fondator al viitorului Muzeu al Sarmalelor.

„Spre deosebire de multe alte proiect în care sunt implicat, DISPUTANDUM nu are menirea de a acoperi un gol, de a ocupa o nișă. Urmăresc cam toate proiectele similare și îi felicitit pe toți cei care abordează gastronomia pentru munca depusă. Discuțiile despre gastronomia românească, deși din ce în ce mai multe, nu sunt de ajuns și orice proiect care promovează acest subiect ajută la dezvoltarea și la mai buna înțelegere a acestui domeniu. Cei care mă urmăresc de mai mult timp or să observe că princiiple și crezurile mele conturate în ultimii ani se vor reflecta și în aceste discuții. Eu zic că o să fie interesant și sper să mă urmăriți, și mai sper ceva, deși pare improbabil: să avem parte de mai multe comentarii pertinete și la subiect și mai puțin hate speach gratuit și malign. Aici vorbim despre mâncare, nu despre mâncatul între noi!”, spune Cosmin Dragomir.