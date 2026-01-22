Cheesecake-ul „japonez” care circulă intens pe platformele de socializare din România nu este varianta clasică, aerată, coaptă. Este vorba despre o rețetă simplificată, fără cuptor, bazată pe biscuiți înmuiați în iaurt, transformată într-un desert cu textură moale, apropiată de ideea de cheesecake sau chiar de tiramisu (dacă îi mai adăugăm vreo două ingrediente).

Cum se face, de fapt

Rețeta virală pornește de la biscuiți simpli, de tip digestiv sau populari, care se scufundă rapid în iaurt. Biscuiții înmuiați se așază în straturi într-o formă sau un pahar, alternând cu un amestec cremos pe bază de iaurt gros, uneori combinat cu cremă de brânză sau smântână pentru consistență. Desertul se lasă la rece câteva ore, timp în care biscuiții se hidratează complet și capătă o textură uniformă.

Este o rețetă fără coacere, fără tehnici complicate, motiv pentru care a prins rapid pe TikTok și Instagram, unde este prezentată ca un cheesecake „japonez” rapid, făcut în câteva minute.

Nu ai nevoie de mixer sau cuptor

Nu necesită mixer, cuptor sau ingrediente speciale. Tot procesul se rezumă la înmuierea biscuiților, amestecarea cremei și asamblare. Rezultatul este un desert rece, lejer, potrivit pentru consum imediat după refrigerare.

Variante de cheesecake pornind de la rețeta „japoneză”

Baza este neutră și permite multe variații: