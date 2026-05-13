Soia continuă să fie unul dintre cele mai controversate alimente atunci când vine vorba despre cancerul de sân. De-a lungul anilor, numeroase femei diagnosticate cu forme hormonodependente de cancer au fost avertizate să evite produsele din soia, din cauza conținutului de fitoestrogeni.

Totuși, cercetările moderne schimbă radical această perspectivă. Studiile realizate în ultimele două decenii arată că alimentele pe bază de soia nu cresc riscul de recidivă și nu „hrănesc” cancerul, așa cum s-a crezut mult timp. Mai mult, în unele cazuri, acestea pot avea chiar efecte protectoare, a declarat, pentru G4Food, dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică.

Ce sunt fitoestrogenii din soia și cum acționează în organism

Soia conține izoflavone, compuși vegetali cunoscuți drept fitoestrogeni. Denumirea poate crea confuzie, deoarece structura lor seamănă parțial cu cea a estrogenului uman. De aici a apărut și teama că soia ar putea stimula dezvoltarea cancerelor hormonodependente, precum cancerul de sân estrogen-receptor pozitiv.

Specialiștii subliniază însă o diferență esențială: fitoestrogenii nu sunt hormoni estrogeni.

“Izoflavonele au o capacitate foarte redusă de a se lega de receptorii estrogenici de aproximativ 1000 de ori mai slabă decât estrogenul produs natural de organism. În funcție de contextul biologic, ele pot avea atât un efect slab de activare, cât și un efect de blocare a receptorilor estrogenici, asemănător unor terapii hormonale utilizate în oncologie.

În țesutul mamar, efectul observat este, în general, neutru sau protector, nu stimulativ”, explică dr. Irina Mateieș.

De unde au pornit temerile legate de soia

O mare parte dintre avertismentele despre soia provin din studii realizate pe animale, în special pe rozătoare. În aceste experimente au fost utilizate doze foarte mari de izoflavone concentrate, mult peste cantitățile consumate în mod obișnuit de oameni.

Mai mult, metabolismul rozătoarelor diferă semnificativ de cel uman.

“La oameni, izoflavonele sunt procesate în ficat și intestin și circulă în sânge în forme în mare parte inactive. Mai puțin de 0,2% rămân în formă biologic activă. În plus, nivelurile obținute prin alimentație sunt de sute de ori mai mici decât cele folosite în studiile pe animale.

Din acest motiv, concluziile experimentelor pe șoareci nu pot fi aplicate direct în cazul oamenilor”, spune dr. Mateieș.

Ce arată studiile despre soia și cancerul de sân

Datele provenite din studii epidemiologice ample, desfășurate în Asia, Statele Unite și Europa, au urmărit mii de femei diagnosticate cu cancer de sân și au analizat relația dintre consumul de soia și:

riscul de recidivă;

mortalitate;

supraviețuire pe termen lung.

Rezultatele sunt consistente:

consumul moderat de alimente din soia nu crește riscul de recidivă sau deces;

unele cercetări indică o reducere cu 25–30% a riscului de recidivă la femeile care consumă zilnic 1–2 porții de soia;

produsele alimentare din soia sunt considerate sigure inclusiv pentru pacientele care urmează tratament cu tamoxifen sau inhibitori de aromatază.

Specialiștii fac însă o diferență importantă între alimentele naturale din soia și suplimentele concentrate cu izoflavone. Beneficiile și siguranța sunt asociate în principal consumului alimentar, nu suplimentelor.

Ce tipuri de produse din soia sunt recomandate

Soia poate fi inclusă în alimentație sub diverse forme: tofu, tempeh, edamame, lapte de soia sau alte produse minim procesate.

Cele mai recomandate variante sunt cele cât mai apropiate de forma natural, precum:

1 cană de lapte de soia fără zahăr;

100 g tofu;

75–100 g tempeh;

1/2 cană edamame fiert.

“Aceste alimente oferă proteine vegetale de calitate, fibre, calciu, potasiu și antioxidanți. În plus, consumul regulat poate contribui la controlul colesterolului, al tensiunii arteriale și al greutății corporale – factori importanți pentru sănătatea metabolică și reducerea riscului de recurență”, spune specialistul.

Ce recomandă organizațiile internaționale

Poziția comunității științifice este astăzi clară. Organizații precum:

American Institute for Cancer Research (AICR);

World Cancer Research Fund (WCRF);

American Cancer Society;

societățile europene de oncologie

consideră că alimentele pe bază de soia sunt sigure atât pentru femeile sănătoase, cât și pentru cele diagnosticate cu cancer de sân, inclusiv forme hormonodependente.

Recomandarea principală este alegerea produselor alimentare naturale și evitarea suplimentelor concentrate cu izoflavone fără recomandare medicală.

Faptul că soia “alimentează” cancerul de sân, un mit demontat

“Mitul potrivit căruia soia „alimentează” cancerul de sân nu este susținut de dovezile științifice actuale. Consumul moderat de alimente din soia poate face parte dintr-o alimentație echilibrată și sigură, inclusiv în cazul femeilor cu antecedente de cancer mamar”, afirmă dr. Irina Mateieș.