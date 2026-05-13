Nu este suficient că trăim din ce în ce mai mult. Miza reală a secolului XXI este calitatea anilor de viață. În timp ce speranța de viață în Europa a crescut spectaculos, calitatea vieții tinde să scadă accelerat după vârsta de 65 de ani. Dr. Álvaro Campillo, chirurg și expert în nutriție științifică, propune o formulă matematică simplă pentru a inversa acest trend, relatează 20minutos.

Genetică vs. stil de viață

Deși genele contează, studiile recente arată că suma factorilor externi, precum soarele, tutunul, alimentația și mediul, are un impact mult mai mare asupra îmbătrânirii decât codul nostru genetic. În acest context, mișcarea well-aging nu mai încearcă să ascundă trecerea timpului, ci să o gestioneze prin prevenție.

Formula longevității: 5-4-3-2-1-0

În cadrul evenimentului The Circle of Longevity MD, Dr. Campillo a rezumat pilonii unei vieți sănătoase printr-o regulă ușor de reținut, care transformă deciziile zilnice în investiții pe termen lung în propria sănătate:

5 zile de exerciții fizice pe săptămână: Nu este nevoie de ore întregi la sală. Sunt suficienți 15-20 de minute de antrenament de înaltă intensitate (HIIT).

4 cicluri de somn: Un ciclu de somn are aproximativ 90 de minute. Pentru o regenerare optimă, avem nevoie de cel puțin 6 ore de somn, deși idealul rămâne intervalul de 7-8 ore.

Cel mult 3 mese pe zi: Specialistul recomandă evitarea gustărilor constante între mese pentru a lăsa sistemul digestiv să se odihnească.

2 ore distanță între ultima masă și somn: Digestia și somnul profund sunt procese care se exclud reciproc. O cină târzie va sabota calitatea odihnei.

Nu mai mult de 1 oră pe scaun: Sedentarismul prelungit este „noul fumat”. Ridică-te și mișcă-te cel puțin un minut la fiecare oră petrecută la birou.

0 zile fără să zâmbești: Sănătatea emoțională și atitudinea pozitivă sunt direct legate de longevitate și de menținerea unui sistem imunitar puternic.

Concluzia expertului

Longevitatea nu este un privilegiu rezervat celor cu o genetică norocoasă, ci rezultatul cumulat al unor decizii conștiente. „Nu este vorba doar despre ceea ce mâncăm, ci despre ceea ce absorbim”, subliniază Dr. Campillo.

Prin aplicarea acestor șase pași simpli, putem reduce acea „breșă de 10 ani” de declin care apare adesea la bătrânețe, transformând ultimii ani ai vieții într-o perioadă de autonomie și bunăstare, nu de boală.