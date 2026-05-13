Regula 5-4-3-2-1-0/ Secretul simplu al unui chirurg pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă/ Dincolo de genetică, stilul de viață este definitoriu

13 mai 2026, Nutriție
Regula 5-4-3-2-1-0/ Secretul simplu al unui chirurg pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă/ Dincolo de genetică, stilul de viață este definitoriu
Foto: Dreamstime/ Natpol Rodbang
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google
Cuprins
  1. Genetică vs. stil de viață
  2. Formula longevității: 5-4-3-2-1-0
  3. Concluzia expertului

Nu este suficient că trăim din ce în ce mai mult. Miza reală a secolului XXI este calitatea anilor de viață. În timp ce speranța de viață în Europa a crescut spectaculos, calitatea vieții tinde să scadă accelerat după vârsta de 65 de ani. Dr. Álvaro Campillo, chirurg și expert în nutriție științifică, propune o formulă matematică simplă pentru a inversa acest trend, relatează 20minutos.

Genetică vs. stil de viață

Deși genele contează, studiile recente arată că suma factorilor externi, precum soarele, tutunul, alimentația și mediul, are un impact mult mai mare asupra îmbătrânirii decât codul nostru genetic. În acest context, mișcarea well-aging nu mai încearcă să ascundă trecerea timpului, ci să o gestioneze prin prevenție.

Formula longevității: 5-4-3-2-1-0

În cadrul evenimentului The Circle of Longevity MD, Dr. Campillo a rezumat pilonii unei vieți sănătoase printr-o regulă ușor de reținut, care transformă deciziile zilnice în investiții pe termen lung în propria sănătate:

  • 5 zile de exerciții fizice pe săptămână: Nu este nevoie de ore întregi la sală. Sunt suficienți 15-20 de minute de antrenament de înaltă intensitate (HIIT).

  • 4 cicluri de somn: Un ciclu de somn are aproximativ 90 de minute. Pentru o regenerare optimă, avem nevoie de cel puțin 6 ore de somn, deși idealul rămâne intervalul de 7-8 ore.

  • Cel mult 3 mese pe zi: Specialistul recomandă evitarea gustărilor constante între mese pentru a lăsa sistemul digestiv să se odihnească.

  • 2 ore distanță între ultima masă și somn: Digestia și somnul profund sunt procese care se exclud reciproc. O cină târzie va sabota calitatea odihnei.

  • Nu mai mult de 1 oră pe scaun: Sedentarismul prelungit este „noul fumat”. Ridică-te și mișcă-te cel puțin un minut la fiecare oră petrecută la birou.

  • 0 zile fără să zâmbești: Sănătatea emoțională și atitudinea pozitivă sunt direct legate de longevitate și de menținerea unui sistem imunitar puternic.

- articolul continuă mai jos -

Concluzia expertului

Longevitatea nu este un privilegiu rezervat celor cu o genetică norocoasă, ci rezultatul cumulat al unor decizii conștiente. „Nu este vorba doar despre ceea ce mâncăm, ci despre ceea ce absorbim”, subliniază Dr. Campillo.

Prin aplicarea acestor șase pași simpli, putem reduce acea „breșă de 10 ani” de declin care apare adesea la bătrânețe, transformând ultimii ani ai vieții într-o perioadă de autonomie și bunăstare, nu de boală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

750 de fermieri din Buzău care au accesat fondurile pentru culturi în spații protejate, susțin că producția de tomate este afectată de vremea nefavorabilă
750 de fermieri din Buzău care au accesat fondurile pentru culturi în spații protejate, susțin că producția de tomate este afectată de vremea nefavorabilă
Crockpot și pui la rotisor, în top 9 trucuri simple care fac viața de adult mult mai ușoară/ Clasamentul a fost realizat în urma unor studii pe persoane din categorii sociale diferite
Crockpot și pui la rotisor, în top 9 trucuri simple care fac viața de adult mult mai ușoară/ Clasamentul a fost realizat în urma unor studii pe persoane din categorii sociale diferite
Cum s-a născut bucătăria modernă/ Istoria femeilor care au decis că munceau prea mult și au gândit un spațiu confortabil 
Cum s-a născut bucătăria modernă/ Istoria femeilor care au decis că munceau prea mult și au gândit un spațiu confortabil 
Un gigant agricol cu sute de mii de hectare a fost naționalizat în Rusia, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra mediului de afaceri / Proprietarul este în arest
Un gigant agricol cu sute de mii de hectare a fost naționalizat în Rusia, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra mediului de afaceri / Proprietarul este în arest
Dispariția insectelor amenință securitatea alimentară globală: cercetătorii avertizează asupra riscului de deficit de vitamine și foamete
Dispariția insectelor amenință securitatea alimentară globală: cercetătorii avertizează asupra riscului de deficit de vitamine și foamete