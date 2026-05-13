Kimchi este unul dintre cele mai cunoscute preparate fermentate din lume și vine din Coreea, unde este consumat aproape zilnic de sute de ani. Pentru coreeni, kimchi nu este o modă alimentară și nici un „superfood” modern, ci o parte firească a culturii și alimentației lor, așa cum sunt pentru noi murăturile. Cumva, când te naști mâncând într-un anume fel, nu vezi acea mâncare ca fiind extraordinară. E doar ceva ce ai văzut că este mâncat de bunica ta, de părinții tăi și face parte din realitatea ta de zi cu zi.

Pentru noi, ceilalți, care nu am crescut în acea cultură, dar am crescut cu alte alimente fermentate, kimchi este un preparat despre care citim că este foarte sănătos și, zic eu, că nu avem nimic de pierdut dacă îl testăm și îl consumăm.

La bază, kimchi este un amestec de legume fermentate, cel mai frecvent:

varză chinezească

ridiche albă

usturoi

ghimbir

ardei iute

ceapă verde

și sare.

Există însă foarte multe variante regionale și rețete diferite. Unele sunt mai picante, altele mai dulci, mai acre sau mai intense.

Ce îl face special este procesul de fermentație. În timpul fermentării se dezvoltă bacterii benefice, în special bacterii lactice, asemănătoare celor care apar și în iaurt sau în murături. Tocmai de aceea, kimchi este asociat frecvent cu sănătatea digestivă și microbiomul intestinal. Atunci când ești preocupat de sănătatea ta și de ceea ce mănânci, îți dai seama că un borcan cu suplimente nu poate să înlocuiască un stil de mâncat pe fugă, monoton și procesat.

Studiile arată că alimentele fermentate consumate regulat pot contribui la diversitatea microbiomului, o digestie mai bună, reglarea tranzitului și chiar reducerea anumitor markeri inflamatori.

Dezechilibrele bacteriene de la nivelul intestinului sunt tot mai mult asociate cu o imunitate mai slabă și chiar cu anumite predispoziții de a dezvolta anumite boli.

Kimchi mai conține și fibre, vitamina C, vitamina K, antioxidanți, compuși sulfurați din usturoi și ceapă.

În plus, fiind foarte aromat și intens ca gust, poate aduce multă savoare cu puține calorii. Atunci când mănânci o tocăniță de legume, de exemplu, făcută corect, fără făină, fără prăjeli, fără carne grasă, este de mare ajutor garnitura de lângă. Asta dă, practic, savoarea mesei și satisfacția ei.

Totuși, nu trebuie privit ca un aliment „miraculos”. Beneficiile apar în contextul unei alimentații echilibrate și al consumului regulat de alimente variate, nu dintr-o lingură de kimchi mâncată ocazional.

Trebuie să înțelegem că fiecare aliment își are rolul lui în alimentație și în sănătatea noastră. Deși kimchi este considerat un superaliment, el nu poate înlocui carnea sau peștele. La fel cum nici alimentele proteice nu pot înlocui alimentele fermentate. Sănătatea nu stă în faptul că mănânci alimentul X sau Y, ci depinde și de restul literelor din alfabet.

Mulți oameni întreabă dacă este „mai bun” decât murăturile noastre tradiționale. Adevărul este că seamănă destul de mult prin principiul fermentației naturale. Și murăturile românești în saramură pot aduce bacterii benefice și au o valoare nutritivă foarte bună.

Diferența este că kimchi are mai multe condimente și plante aromatice, o fermentație mai complexă și o combinație de ingrediente care îi oferă un profil antioxidant foarte bogat.

Dar asta nu înseamnă că varza murată românească este inferioară. De fapt, și ea este extrem de valoroasă nutritiv. Important este să o și consumăm. Și nu numai în luna decembrie, în sarmalele de Crăciun.

Kimchi merge surprinzător de bine în multe combinații: lângă orez, cu ouă, în sandwich-uri, lângă carne sau pește, în noodles, în salate sau chiar în omletă. Este important să consumăm zilnic ceva fermentat, nu doar din când în când.

Unele persoane îl consumă ca garnitură, altele îl folosesc în preparate gătite. Important este să începem cu cantități mici dacă nu suntem obișnuiți cu alimentele fermentate și condimentate, pentru că poate produce balonare sau disconfort digestiv la început.

După deschidere, kimchi trebuie păstrat în frigider, într-un recipient bine închis. Fermentația continuă lent și la rece, așa că gustul devine tot mai intens în timp. De obicei, rezistă câteva săptămâni bune, uneori chiar luni, dacă este păstrat corect și nu este contaminat cu ustensile murdare.

O variantă simplă de făcut acasă poate începe cu:

o varză chinezească

sare

usturoi

ghimbir

ardei iute

puțin morcov și ceapă verde.

Varza se lasă la sărat câteva ore până se înmoaie, apoi se amestecă cu pasta condimentată și se pune într-un borcan curat, presată bine. Se lasă la fermentat 1-3 zile la temperatura camerei, apoi se mută în frigider.

Ca orice preparat fermentat, gustul se schimbă în timp și fiecare casă ajunge să își personalizeze rețeta.

Poate cel mai interesant lucru la kimchi este că ne reamintește ceva ce alimentația modernă a pierdut puțin: importanța alimentelor vii, fermentate și preparate simplu. Într-o lume plină de produse ultraprocesate, astfel de preparate aduc nu doar gust, ci și diversitate pentru microbiom și digestie. Nu totul trebuie să fie prăjit, crocant și sărat ca să fie bun la gust.

Iar uneori, exact aceste obiceiuri simple și tradiționale sunt cele care susțin sănătatea mai mult decât orice trend alimentar sofisticat. Nu vă depărtați prea mult de legile naturii și de simplitatea ei când vine vorba de deciziile voastre alimentare.