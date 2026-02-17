Pentru menținerea sănătății ochilor și prevenirea afecțiunilor oculare asociate vârstei, alimentația joacă un rol esențial. Dr. Tatiana Stîngu, medic primar oftalmolog la Clinicile Bine și Optissima, recomandă includerea în dietă a nucilor, peștelui sălbatic și fructelor de mare, datorită conținutului bogat în antioxidanți și acizi grași esențiali.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Alune de pădure și nuci, pentru îmbunătățirea sănătății ochilor

Alunele de pădure, nucile și semințele de pin se află în topul alimentelor benefice pentru ochi, în special datorită conținutului ridicat de vitamina E.

„Este vorba despre o mixtură naturală de tocoferoli și tocotrienoli – forme active ale vitaminei E, nu despre izomerul sintetic prezent în majoritatea suplimentelor alimentare. Aceste forme naturale au o puternică acțiune antioxidantă”, explică, pentru G4Food, dr. Tatiana Stîngu.

Cum ajută ochii vitamina E naturală

neutralizarea radicalilor liberi și prevenirea stresului oxidativ;

protejarea ADN-ului, proteinelor și membranelor celulare;

neuroprotecție, esențială pentru sănătatea nervului optic;

menținerea funcției retiniene;

potențial rol în prevenirea cataractei.

“Tocoferolii și tocotrienolii – aceste forme active ale vitamine E naturale – au o serie beneficii pentru retină și nervul optic. Tocoferolii sunt recunoscuți pentru efectul lor antioxidant și pentru capacitatea de a îmbunătăți fluxul sangvin ocular, susținând oxigenarea țesuturilor ochiului. De asemenea, tocotrienolii, pe lângă proprietățile antioxidante, au un rol important în suprimarea inflamației; reglarea negativă a VEGF (factorul de creștere endotelial vascular) și efect antiangiogenic. Acest mecanism este foarte relevant în contextul degenerescenței maculare legate de vârstă (DMLV), în special forma umedă. Deși sunt necesare mai multe studii clinice, tocotrienolii sunt considerați promițători în abordarea terapeutică a acestei afecțiuni”, explică dr. Tatiana Stângu.

Peștele sălbatic poate ajuta la prevenirea glaucomului

Pe lângă nuci, medicul oftalmolog recomandă consumul de pește și fructe de mare provenite din mediul natural, nu din ferme piscicole.

Cele mai indicate opțiuni sunt:

somonul sălbatic;

peștii de dimensiuni mici: anșoa, sardine, macrou;

stridiile.

“Aceste alimente sunt bogate în acizi grași polinesaturați Omega-3 cu lanț lung, în special DHA și EPA, nutrienți esențiali pentru sănătatea retinei și a nervului optic”, spune medicul.

Beneficiile Omega-3 pentru sănătatea ochilor includ:

protecție împotriva degenerescenței maculare;

reducerea riscului de glaucom;

revenirea și ameliorarea sindromului de ochi uscat.

“Nivelurile scăzute de Omega-3 sunt frecvent asociate cu uscăciunea oculară și disfuncții ale filmului lacrimal”, explică medicul oftalmolog.

De ce este importantă proveniența peștelui

Dr. Tatiana Stîngu atrage atenția asupra diferențelor nutriționale dintre peștele sălbatic și cel de crescătorie.

Peștele de cultură este hrănit în principal cu porumb și soia, iar valoarea nutrițională nu este semnificativ influențată de faptul că hrana este bio sau că peștele este crescut organic în captivitate. În mediul natural, alimentația peștelui este diferită, ceea ce determină un profil nutrițional superior, în special în ceea ce privește conținutul de acizi grași Omega-3.