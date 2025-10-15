Acizii grași Omega-3 și performanța sportivă: cum ajută recuperarea musculară și nivelul de energie / Dana Lucăcel, instructor certificat: „După antrenamente intense, Omega-3 contribuie la o mai bună recuperare datorită sângelui mai fluid; nutrienții ajung mai eficient la mușchi și procesele de refacere sunt optimizate”

Acizii grași Omega-3 sunt aliați esențiali pentru sportivi și persoane active. Dana Lucăcel, instructor certificat și fostă campioană națională la bodyfitness, explică modul în care acești nutrienți pot transforma performanța și refacerea după antrenamente.

„Acizii grași Omega-3 – eicosapentaenoic (EPA) și dodecanhexaenoic (DHA) – constituie un component de bază al peștelui și al unturii de pește. Ei ajută la prevenirea aterosclerozei, scad vâscozitatea sângelui și reduc nivelul LDL, colesterolul «rău», precum și al trigliceridelor”, spune Dana Lucăcel pentru G4Food.

Pe lângă beneficiile cardiovasculare, Omega-3 susține sistemul imunitar, protejează rinichii, ameliorează migrenele și reduce simptomele artritei reumatoide. Dar pentru sportivi, cel mai important efect este legat de recuperarea musculară.

Recuperarea musculară accelerată

„După antrenamente intense, Omega-3 contribuie la o mai bună recuperare datorită sângelui mai fluid. Astfel, nutrienții ajung mai eficient la mușchi și procesele de refacere sunt optimizate”, explică Lucăcel.

Acizii grași pot fi preluați și din uleiuri vegetale, precum cele de soia sau semințe de in, însă conversia lor în EPA și DHA este mai lentă. Efectele se resimt astfel mai târziu, comparativ cu sursele animale, care oferă beneficii imediate pentru recuperare.

„Omega-3 reduce inflamația și trigliceridele, favorizând circulația nutrienților, inclusiv a proteinelor și carbohidraților. Refacerea rezervelor de glicogen muscular este accelerată, ceea ce înseamnă mai multă energie și forță pentru următorul antrenament”, adaugă instructorul.

Rolul DHA în energie și funcții cognitive

Dana Lucăcel subliniază importanța DHA pentru creier și funcțiile cognitive. „DHA susține fluiditatea membranelor neuronale și facilitează transmiterea semnalelor. Astfel, aportul de energie este crescut, inclusiv semnalele legate de foame și sațietate, influențând modul în care consumăm proteine și carbohidrați. Procesarea eficientă a carbohidraților oferă energie, iar a proteinelor crește forța musculară.”

„Pentru menținerea unui nivel optim de energie și forță, Omega-3 trebuie corelat cu proteinele și carbohidrații. Este esențial atât pentru performanță, cât și pentru optimizarea efectelor antrenamentelor, fie că acestea sunt de rezistență sau de forță”, mai explică Dana Lucăcel.

Suplimentele – un ajutor necesar

Chiar și o alimentație echilibrată poate fi insuficientă pentru aportul necesar de Omega-3. „Din experiența proprie spun că suplimentația cu Omega-3 este absolut necesară. Prin simpla alimentație nu se poate realiza aportul corect de acești nutrienți, mai ales în contextul activităților fizice intense”, subliniază instructorul.

Recomandări practice pentru sportivi și persoane active

Specialiștii oferă câteva recomandări pentru integrarea Omega-3 în dieta zilnică:

Consumați pește gras de 2-3 ori pe săptămână sau suplimente de calitate.

Optați pentru uleiuri vegetale precum semințele de in, dar nu vă bazați exclusiv pe acestea.

Combinați Omega-3 cu proteine și carbohidrați pentru a susține energia și forța.

Acordați atenție perioadei post-antrenament: Omega-3 ajută la reducerea inflamației și la refacerea mușchilor.

Prin consumul regulat de Omega-3, sportivii pot observa:

Reducerea durerilor și inflamațiilor musculare.

Creșterea nivelului de energie și rezistență.

O mai bună concentrare și funcții cognitive optime.

Refacerea rapidă a rezervelor de glicogen, pregătind organismul pentru antrenamentele următoare.

„Omega-3 nu este doar un supliment, ci un element esențial al nutriției sportive moderne. Sprijină recuperarea, energia și performanța, iar diferența se simte chiar după câteva săptămâni de aport constant”, concluzionează Dana Lucăcel.