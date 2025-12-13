Cele două tipuri de alimente care cresc riscul de cancer și infarct/ Cardiolog: Ambele au legătură cu niveluri ridicate ale insulinei

Temutul cancer și cazurile de infarct au un numitor comun, cât se poate de banal: două tipuri de alimente, pe care le-am putea elimina cu destul lejeritate din dieta zilnic, dacă am fi mai atenți și mai preocupați de stilul de viață și sănătatea personală.

În ultimii ani, tot mai multe cercetări au evidențiat legătura directă dintre alimentație și dezvoltarea unor boli grave, precum cancerul sau afecțiunile cardiovasculare. Deși aceste concluzii nu sunt noi, impactul lor devine tot mai evident pe măsură ce prevalența bolilor crește, inclusiv în rândul tinerilor, notează ABC.

Unul dintre specialiștii care atrage constant atenția asupra acestui subiect este cardiologul Aurelio Rojas, cunoscut pentru modul în care explică, pe înțelesul tuturor, riscurile asociate stilului de viață modern. Într-un material video recent, medicul a detaliat cele două tipuri de alimente care, potrivit studiilor, sunt direct legate atât de cancer, cât și de infarct.

Creșterea alarmantă a cancerului la persoane tinere

Rojas subliniază un fapt „șocant și teribil”: în ultimii ani, incidența cancerului la vârste tinere a crescut cu aproximativ 80%. Printre cele mai frecvente tipuri se numără: cancerul mamar, cancerul gastric, cancerul pancreatic, cancerul de colon, cancerul endometrial, cancerul de prostată.

Deși vorbim despre tumori diferite, multe dintre ele au un punct comun care trece adesea neobservat: nivelurile ridicate de insulină.

De ce este periculoasă insulina crescută?

Insulina este esențială pentru funcționarea normală a organismului, însă menținerea unor valori ridicate pe termen lung poate deveni un factor de risc major. Conform cardiologului amintit: „Insulina este un stimulent puternic pentru proliferarea celulelor canceroase.”

Expunerea constantă la vârfuri de insulină, fenomen care apare în special după consumul de anumite alimente, crește probabilitatea ca tumorile să se dezvolte în timp.

La această problemă se adaugă și un alt factor esențial al stilului modern de viață: sedentarismul, care agravează dezechilibrele metabolice deja existente.

Cele două tipuri de alimente considerate „declanșatoare”

Aurelio Rojas identifică două categorii principale de alimente care duc în mod constant la creșteri accentuate ale insulinei și, implicit, la o creștere a riscurilor de cancer și afecțiuni cardiace:

Zahărul: Este prezent nu doar în dulciuri, ci și în băuturi, cereale procesate, sosuri, produse de patiserie și majoritatea alimentelor industriale. Zahărul este lider absolut în provocarea de „spike”-uri (vârfuri) ale insulinei.

Făina de grâu rafinată: Se găsește în pâine albă, patiserii, biscuiți, pizza, paste obișnuite și aproape orice produs ultraprocesat.

Conform cardiologului, aceste două ingrediente sunt omniprezente în produsele ultraprocesate și au efecte metabolice nocive. În plus, ele vin la pachet cu: aditivi alimentari, coloranți, conservanți, potențiatori de aromă, substanțe asociate, în multiple studii, cu deteriorarea sănătății pe termen lung.

Soluția surprinzător de simplă propusă de cardiolog

Deși mesajul pare alarmant, Rojas insistă că prevenția este mult mai simplă decât credem.

Mișcare zilnică: 70–90% din problemele metabolice pot fi ameliorate prin activitate fizică regulată: mers rapid, alergare ușoară, înot, ciclism, antrenamente funcționale.

Gătit acasă, cu ingrediente cât mai naturale: Nu este nevoie să adoptăm diete extreme. Important este să reducem consumul de produse ultraprocesate și să revenim la mâncarea reală: legume, fructe, carne, pește, ouă, cereale integrale.

Medicul rezumă perfect ideea: Nu numărul de ouă sau dezbaterea „carne vs. pește” ne afectează cel mai mult sănătatea, ci faptul că mâncăm aceste alimente între două felii de pâine industrială încărcată cu aditivi.

Mesajul medicilor este scurt și clar: pentru a reduce riscul de cancer și infarct, este esențial să ne întoarcem la o alimentație cât mai naturală și la un stil de viață activ. Fără zahăr și făina rafinată, am mai putea completa.