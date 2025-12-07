Pe măsură ce sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie, specialiștii în medicină atrag atenția asupra alegerilor alimentare încărcate de zahăr, sare și ingrediente ultraprocesate, specifice acestei perioade. Deși tentațiile culinare sunt multe, medicii subliniază că „este un moment în care ar trebui să protejăm și să menținem obiceiurile sănătoase pe care le-am construit de-a lungul anului”, notează site-ul de știri medicale Healio.

O analiză realizată în 2020, pe baza a 39 de studii, arată că perioadele de festin, precum sărbătorile de iarnă, sunt asociate cel mai des cu creșterea în greutate. Iar obiceiurile alimentare nu îi influențează doar pe adulți. Copiii și adolescenții „privesc și învață din comportamentele noastre”, iar cercetările arată că obezitatea în copilărie prezice obezitatea la vârsta adultă. În prezent, 21% dintre adolescenți și 20% dintre copiii cu vârste între 6 și 11 ani au obezitate.

Mișcarea și ritmul meselor, esențiale pentru metabolism

„Mișcarea rămâne importantă în timpul sărbătorilor, la fel cum este pe tot parcursul anului”, subliniază specialiștii. Ei recomandă plimbări scurte înainte, între sau după mese și evitarea cinei târzii: „Ideal este să terminăm de mâncat cu 2-3 ore înainte de somn”.

Medicii Annahieta Kalantari (fondatoare The Whole Human Health and Wellbeing) și Shideh Shafie (fondatoare Shideh Shafie Performance Coaching), ambele specializate în medicină de urgență și stil de viață sănătos, propun câteva schimburi alimentare simple, dar eficiente.

Kalantari spune că înlocuiește alimentele dense caloric și sărace nutritiv cu variante bogate în micronutrienți: „Aleg cartofii dulci în locul cartofilor obișnuiți, pentru cartofi prăjiți, copți sau piure”

Cartofii dulci au mai multe fibre, mai multă vitamina A și C, sunt mai săraci în grăsimi și au un indice glicemic mai scăzut decât cartofii albi.

Tot Kalantari recomandă și o altă modificare simplă: „Folosesc orez basmati brun cu bob lung în locul celui alb”.

Orezul brun este o cereală integrală, cu conținut mai mare de fibre, fier și vitamine din complexul B, în timp ce variantele albe au valoare nutritivă redusă.

Alternative pentru deserturile bogate în calorii

Shideh Shafie oferă o alternativă pentru deserturile dense caloric, precum ciocolata caldă cu biscuiți: „O curmală uscată înmuiată în unt de arahide și semințe de cânepă, alături de un ceai cald de scorțișoară decafeinizat”.

Ceaiul de scorțișoară conține condimente uscate care conferă o senzație naturală de dulceață, datorită compușilor precum cinamaldehida.

Curmalele sunt bogate în fibre și antioxidanți, iar semințele de cânepă aduc proteine, grăsimi sănătoase și toți cei nouă aminoacizi esențiali.

Untul de arahide, la rândul lui, este o sursă de grăsimi bune, fibre, magneziu și vitamina E, însă medicii avertizează: „consumați cu moderație și alegeți variante fără zahăr, sare sau uleiuri adăugate”.

Specialiștii recomandă ca, dacă alegem să oferim cadouri alimentare, acestea să fie cât mai naturale: fructe și legume proaspete, nuci crude sau aranjamente cu fructe uscate fără adaosuri.