VIDEO | Cele 1846 de rețete realizate de Ferran Adrià pentru meniurile de la El Bulli, restaurantul cu 3 stele Michelin desemnat de 5 ori cel mai bun restaurant din lume/ Șase luni pe an se gătea în restaurant și alte șase luni se pregăteau rețetele pentru noul sezon

Puține restaurante au reușit să schimbe pentru totdeauna modul în care omenirea înțelege bucătăria. Unul dintre acestea este El Bulli, locul unde gastronomia a devenit știință, iar fiecare farfurie – o operă de artă. Povestea lui începe modest, pe o mică plajă catalană, și se transformă într-o revoluție culinară care a marcat istoria modernă a gastronomiei.

De la un chiringuito de plajă la cel mai bun restaurant din lume

El Bulli a fost fondat în 1964, în Cala Montjoi, pe Costa Brava, în Spania de Hans și Marketta Schilling – un cuplu german care a deschis inițial o terasă de vară. Numele „El Bulli” vine de la câinii lor bulldog, porecliți bullis.

În 1984, tânărul bucătar catalan Ferran Adrià s-a alăturat echipei și, în câțiva ani, a transformat bucătăria într-un laborator de inovație. Sub conducerea sa, El Bulli a primit 3 stele Michelin și a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume de cinci ori de revista Restaurant Magazine.

Creația culinară – între știință și emoție

Începând cu anii ’90, Ferran Adrià a schimbat complet paradigma bucătăriei. El și echipa sa nu mai „găteau” în sensul tradițional, ci experimentau, testând reacții chimice, texturi și temperaturi.

În 1994, s-a născut ceea ce azi numim „bucătărie moleculară”, o expresie adesea simplificată a ceea ce Adrià numea „bucătărie deconstruită” – reinterpretarea unui preparat tradițional prin gusturile și aromele sale, dar într-o formă cu totul nouă.

De exemplu:

o tortilla spaniolă devenea o spumă de ou cu aromă de cartof, servită într-un pahar;

o măslină era recreată sub forma unei sfere gelatinoase care exploda în gură, eliberând aroma originală;

un gazpacho era servit sub formă de cristale de gheață cu aromă de roșii.

Fiecare rețetă era rezultatul a luni de cercetare – echipa El Bulli lucra doar șase luni pe an în restaurant, iar restul timpului în laboratorul El Bulli din Barcelona, unde analiza, testa și perfecționa concepte.

Metoda El Bulli – cum se nășteau rețetele

Procesul creativ era riguros, aproape științific:

Ideea – se pleca de la o emoție, o aromă, un ingredient sau chiar o senzație (ex. „sunetul crocant al verii”). Conceptul – echipa stabilea cum poate fi exprimată acea idee într-un preparat. Experimentul – testau combinații de temperaturi, texturi, emulsii, spume, geluri sau descompuneri moleculare. Rezultatul final – un preparat unic, care stimula toate simțurile: gust, miros, vedere, atingere și uneori chiar auz.

Fiecare farfurie era notată, analizată și arhivată cu precizie. Până la închiderea sa, El Bulli dezvoltase peste 1.846 de rețete originale, un adevărat patrimoniu culinar.

Paella reinventată

Paella reinventată de Ferran Adrià era o supă, servită într-o cană de cafea, lângă care erau așezate „floricele” de orez expandat care reproduceau gustul celebrului preparat spaniol. Produsul cel mai reprezentativ pentru bucătăria iberică era „minimalizat” și „redus” la un „mic dejun”.

„El Bulli 1846” – arhiva unei revoluții gastronomice

După închiderea restaurantului în 2011, Ferran Adrià a creat proiectul El Bulli 1846 – o combinație între muzeu, laborator și spațiu educațional, inaugurat în 2023, pe locul fostului restaurant din Cala Montjoi. Imaginile rețetelor create de geniul lui Adria sunt șocante prin modul în care o simplă poză îți face mintea să stimuleze papilele gustative. Încerci să îți imaginezi gusturile și texturile doar prin frumusețea preparatului.

Numele „1846” nu este întâmplător: reprezintă numărul total de rețete dezvoltate de El Bulli de-a lungul istoriei sale. În acest spațiu, vizitatorii pot explora filozofia creativă a echipei, prototipurile de preparate, schițele și instrumentele cu care s-a reinventat bucătăria modernă.

El Bulli 1846 nu este doar un muzeu, ci un manifest pentru gândirea creativă – un loc unde gastronomia se întâlnește cu arta, știința și emoția.

Astăzi, spiritul El Bulli continuă să trăiască în restaurantele moderne care combină tehnologia cu emoția, în festivalurile gastronomice și în laboratorul El Bulli Foundation, dedicat educației și inovației culinare.

El Bulli nu a fost doar un restaurant – a fost o revoluție intelectuală. A schimbat pentru totdeauna ideea de rețetă, a îmbinat arta cu știința și a demonstrat că mâncarea poate fi un act de creație pură.

Citește și

VIDEO | Considerat timp de cinci ani cel mai bun restaurant din lume, El Bulli s-a închis definitiv în 2011, devenind fundație și loc de studiu și cercetare gastronomică/ Lluis Garcia (director Fundație El Bulli): „Nu poți fi bucătar de top și să te ocupi numai de gătit. Trebuie să înțelegi compania de o manieră transversală și conectând totul. Pentru asta am inventat metodologia Sapiens”

VIDEO | El Bulli – restaurantul din spatele buldogului francez și povestea geniului gastronomic al lui Ferran Adrià/ De cinci ori cel mai bun restaurant al lumii, peste 2 milioane de cereri de rezervare pe an și un meniu de degustare de peste 40 de preparate