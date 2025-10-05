VIDEO | El Bulli – restaurantul din spatele buldogului francez și povestea geniului gastronomic al lui Ferran Adrià/ De cinci ori cel mai bun restaurant al lumii, peste 2 milioane de cereri de rezervare pe an și un meniu de degustare de peste 40 de preparate

El Bulli este unul dintre restaurantele care au schimbat definitiv istoria gastronomiei mondiale. Situat în Cala Montjoi, pe Costa Brava, în apropiere de Girona (Spania), a devenit celebru sub conducerea lui Ferran Adrià, dar povestea lui începe cu mult înainte de apariția bucătarului catalan.

Primii ani: de la chiringuito la restaurant

El Bulli și-a deschis porțile în 1961, fondat de doctorul german Hans Schilling și soția sa, Marketa. Cei doi au cumpărat un mic teren pe malul mării și au transformat zona într-un chiringuito (o mică terasă de plajă) unde se serveau băuturi și gustări. Numele El Bulli provine de la buldogii francezi ai familiei, porecliți „bullis”.

În scurt timp, locul a început să atragă turiștii străini și să se transforme într-un restaurant cu pretenții. În anii ’70, sub conducerea chef-ului Jean-Louis Neichel, El Bulli a câștigat prima stea Michelin (1976). Restaurantul a continuat să fie recunoscut pentru bucătăria clasică franceză reinterpretată, primind a doua stea Michelin în 1980.

Apariția lui Ferran Adrià și revoluția culinară

Ferran Adrià a ajuns la El Bulli în 1983 ca stagiar. În doar doi ani, a devenit bucătar-șef și a început o transformare radicală. Împreună cu echipa sa, a experimentat cu texturi, temperaturi și tehnici inedite, punând bazele a ceea ce avea să fie numit ulterior bucătărie moleculară (pe care Adrià prefera să o definească drept „bucătărie de avangardă”).

În 1990, El Bulli a obținut a treia stea Michelin, consacrându-se ca unul dintre cele mai inovatoare restaurante din lume. Adrià și-a dedicat fiecare sezon cercetării: restaurantul era deschis doar șase luni pe an, iar restul timpului era folosit pentru dezvoltarea de noi concepte în elBullitaller, laboratorul culinar din Barcelona.

Printre creațiile revoluționare ale lui Adrià se numără spuma (espuma) obținută cu sifonul, sferificarea (transformarea lichidelor în mici sfere gelatinoase) sau reinterpretarea radicală a preparatelor tradiționale spaniole.

Glorie și recunoaștere internațională

Între 2002 și 2009, El Bulli a fost desemnat de cinci ori „Cel mai bun restaurant din lume” de către revista britanică Restaurant. Masa la El Bulli era o experiență unică: un meniu de degustare cu 30-40 de preparate, fiecare surprinzând prin formă, gust și tehnică.

Restaurantul primea în jur de 2 milioane de cereri de rezervare pe an, pentru doar 7500 de locuri disponibile. Practic, o masă la El Bulli devenise una dintre cele mai râvnite experiențe culinare din lume.

„Ferran nu vroia ca aici să vină doar oameni cu bani, ci oameni care aveau simțul gustului. Putea pune orice preț pentru un meniu de degustare, dar a vrut să fie un preț accesibil”, relatează una dintre angajatele Muzeului El Bulli. În ultimii ani ai restaurantului, un meniu la El Bulli costa cam 250 de euro fără băuturi, ceea ce astăzi este ceva obișnuit la orice restaurant cu stele Michelin.

Închiderea și renașterea sub altă formă

În iulie 2011, Ferran Adrià a decis să închidă El Bulli ca restaurant, pentru a-l transforma într-o fundație dedicată cercetării gastronomice: elBullifoundation. Motivația lui a fost dorința de a continua să inoveze fără presiunea serviciului zilnic.

Astăzi, El Bulli trăiește mai degrabă ca un muzeu și centru de creație, El Bulli 1846, care documentează istoria gastronomiei și moștenirea lui Adrià. Numărul 1846 reprezintă rețetele dezvoltate la restaurant de-a lungul anilor.

Moștenirea El Bulli

El Bulli nu a fost doar un restaurant, ci un laborator de idei care a influențat bucătari din toată lumea. De la René Redzepi (Noma) la José Andrés, generații întregi de chefi au trecut prin bucătăria lui Adrià. Inovațiile sale au schimbat modul în care înțelegem gastronomia, transformând-o într-un act de creație și cercetare artistică.

El Bulli rămâne simbolul unei revoluții culinare care a pus Spania pe harta gastronomică mondială și a demonstrat că bucătăria poate fi, în același timp, știință, artă și emoție.

