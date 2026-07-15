Tot mai mulți consumatori își aleg alimentele cu ajutorul aplicațiilor care analizează ingredientele, valoarea nutrițională și gradul de procesare al produselor. Una dintre cele mai populare este Yuka, o aplicație lansată în Franța care a ajuns la 85 de milioane de utilizatori în 12 țări și care influențează deja atât obiceiurile de cumpărare, cât și rețetele unor mari retaileri, realatează BBC.

Aplicația funcționează simplu: utilizatorul scanează codul de bare al unui produs, iar acesta primește instant un scor de la 0 la 100 și o evaluare colorată, verde pentru produse recomandate, galben pentru cele acceptabile și roșu pentru cele considerate mai puțin sănătoase.

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Cum funcționează Yuka

Baza de date a aplicației conține aproximativ șase milioane de produse alimentare, cosmetice și articole de îngrijire personală și este actualizată zilnic cu aproximativ 1.200 de produse noi.

Pe lângă conținutul de zahăr, sare și grăsimi saturate, aplicația analizează și prezența aditivilor alimentari și gradul de procesare. Dacă un produs primește un scor slab, utilizatorul primește și recomandări pentru alternative considerate mai sănătoase.

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Potrivit CEO-ului și cofondatoarei Julie Chapon, aplicația nu acceptă bani de la producători pentru a influența clasamentele. Veniturile provin din versiunea premium, plătită de o parte dintre utilizatori.

Franța, pionier în informarea consumatorilor

Succesul Yuka se înscrie într-un fenomen mai amplu din Franța. În 2012 a fost lansată platforma Open Food Facts, o bază de date colaborativă care conține informații despre peste patru milioane de produse alimentare din întreaga lume.

Din 2017, autoritățile franceze promovează și sistemul Nutri-Score, eticheta care acordă produselor un calificativ de la A la E, în funcție de profilul lor nutrițional. Deși multe companii folosesc acest sistem, aplicarea lui este voluntară, iar unele mărci aleg să nu afișeze scorul.

Specialiștii avertizează că aplicațiile au și limite

Christian Reynolds, specialist în politici alimentare la City St George’s University din Londra, consideră că astfel de instrumente pot fi utile, însă nu rezolvă singure problema alimentației nesănătoase.

El arată că numeroase cercetări demonstrează că mulți consumatori nu au timpul sau disponibilitatea necesare pentru a analiza fiecare produs în timpul cumpărăturilor.

La rândul său, Serge Hercberg, creatorul sistemului Nutri-Score, spune că aceste aplicații sunt folosite în principal de persoanele mai educate și cu venituri mai mari, în timp ce grupurile cele mai expuse bolilor asociate unei alimentații dezechilibrate sunt mai greu de atins.

Retailerii își schimbă rețetele

Influența aplicației nu se limitează la consumatori. Lanțul francez de supermarketuri Intermarché afirmă că a reformulat peste 3.000 de produse proprii din 2017 până în prezent și a eliminat aproximativ 160 de aditivi alimentari pentru a obține scoruri mai bune în Yuka.

Compania a modificat doar anul trecut rețetele a aproximativ 300 de produse, iar din aprilie 2026 afișează și scorurile Yuka în magazinul său online.

Un sondaj realizat de companie în 2024, pe un eșantion de 20.000 de utilizatori, arată că 94% dintre aceștia au pus înapoi pe raft un produs după ce aplicația i-a acordat un calificativ nefavorabil.

Deși experții spun că astfel de aplicații nu pot înlocui educația nutrițională și politicile publice, ele devin un instrument tot mai folosit de consumatori și pun presiune asupra producătorilor pentru a reduce cantitatea de zahăr, sare, grăsimi și aditivi din produsele alimentare.