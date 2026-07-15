Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au aplicat sancțiuni severe în prima etapă a Comandamentului Estival Regional 2026. Controalele au vizat întreaga rețea comercială și rutele de transport din județele Constanța și Tulcea, valoarea amenzilor depășind un milion de lei, conform unui comunicat transmis miercuri de instituție, anunță Agerpres.

Filtre în trafic și monitorizare pe rutele spre mare

În perioada 29 iunie – 12 iulie 2026, prima serie de inspectori detașați pe litoral a supravegheat permanent lanțul de aprovizionare cu alimente. Pentru a bloca pătrunderea pe piață a produselor neconforme, autoritățile au organizat filtre speciale în trafic.

Aceste controale au fost amplasate pe principalele căi de acces către stațiunile de pe litoral, dar și în zona Costinești, verificându-se riguros condițiile de transport, proveniența mărfurilor și respectarea normelor de temperatură.

Sute de controale și activități suspendate

Prima fază a acțiunii de control a lăsat în urmă cifre îngrijorătoare privind neregulile din unitățile turistice:

735 de controale oficiale derulate la restaurante, magazine, depozite, unități de producție și alimentație publică.

104 sancțiuni contravenționale aplicate comercianților prinși pe picior greșit.

1.000.900 de lei este valoarea totală a amenzilor aplicate în doar două săptămâni.

S-a dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile care reprezentau un risc major pentru turiști, iar alimentele periculoase au fost retrase definitiv de la consum.

Cele mai frecvente abateri: Igiena precară în spațiile de preparare și pe utilaje, depozitarea necorespunzătoare a ingredientelor la temperaturi nepotrivite și vânzarea de alimente în spații improvizate, neautorizate sanitar-veterinar.

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Măsuri speciale la festivalul „Beach, Please!” din Costinești

În a doua parte a acestei perioade, atenția inspectorilor s-a concentrat masiv pe stațiunea Costinești, gazda festivalului „Beach, Please!”. Pentru a gestiona în siguranță un aflux istoric de peste 150.000 de participanți, ANSVSA a implementat un plan special de prevenție:

Evaluare preliminară: Înainte de startul festivalului, echipele au verificat și autorizat toate fast-food-urile, pizzeriile, gogoșeriile, clătităriile și restaurantele din zonă. Supraveghere non-stop: Pe toată durata desfășurării evenimentului, inspectorii au fost prezenți pe teren pentru a monitoriza igiena și trasabilitatea ingredientelor.

Datorită acestei mobilizări stricte, pe durata festivalului nu s-a înregistrat niciun caz de toxiinfecție alimentară.

Controalele continuă pe tot parcursul verii

Comandamentul Estival Regional 2026 își continuă activitatea la capacitate maximă. O nouă serie de inspectori va prelua ștafeta pentru a monitoriza stațiunile de la Marea Neagră, adaptând controalele în funcție de afluxul de turiști și de marile evenimente programate în perioada următoare.