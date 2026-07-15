O epidemie de proporții cauzată de parazitul unicelular Cyclospora a alertat autoritățile sanitare din Statele Unite, înregistrându-se deja aproape 5.000 de îmbolnăviri. Deși sursa exactă a contaminării este încă sub investigație, anchetele epidemiologice vizează în mod special ingredientele proaspete folosite de un celebru lanț de restaurante fast-food, notează La Vanguardia.

Statele cele mai afectate de infecție

Până în prezent, cele mai multe îmbolnăviri s-au concentrat în statul Michigan, unde autoritățile raportează 3.309 cazuri de infectare și 44 de spitalizări. Al doilea cel mai afectat stat este Ohio, cu 1.119 cazuri pozitive localizate în nord-vest.

Problema nu este însă una locală: statul New York a raportat aproximativ 470 de cazuri, iar alte 30 de state americane, printre care California, Texas, Florida și Colorado, investighează în prezent posibile focare active.

Suspiciuni asupra lanțului Taco Bell

Ancheta se concentrează pe ipoteza că salata verde și alte legume crude ar putea fi vehiculul de transmitere a parazitului. Din acest motiv, suspiciunile s-au îndreptat rapid către restaurantele Taco Bell.

Chiar dacă legătura directă nu a fost confirmată oficial, compania a reacționat preventiv. În numeroase locații din zonele afectate, franciza a decis retragerea temporară din meniuri a ingredientelor crude precum salata verde, coriandrul, ceapa, sosul guacamole și amestecul pico de gallo.

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Pericolul unui bilanț subevaluat

Centrul pentru Cercetarea și Politica Bolilor Infecțioase din cadrul Universității din Minnesota atrage atenția că numărul real al pacienților este probabil mult mai mare.

Începând cu luna iulie a anului 2025, raportarea cazurilor de ciclosporiază a devenit opțională pentru laboratoare în anumite regiuni, ceea ce face ca monitorizarea statistică oficială să fie incompletă în mijlocul acestui focar.

Simptomele ciclosporiazei și cum ne protejăm

Parazitul provoacă o infecție gastrointestinală numită ciclosporiază, care se poate întinde pe parcursul mai multor săptămâni. Principalele manifestări ale bolii sunt:

Diareea severă și apoasă (adesea descrisă ca „explozivă”)

Pierderea severă a poftei de mâncare și scăderea în greutate

Crampele și durerile abdominale intense

Stările de greață, febra și durerile musculare.

Pentru a reduce riscul de îmbolnăvire, medicii recomandă reguli stricte de igienă: spălarea riguroasă a mâinilor (în special după folosirea toaletei sau schimbarea scutecelor), spălarea extrem de atentă a legumelor și fructelor proaspete sub jet de apă și refrigerarea rapidă a acestora imediat după ce au fost tăiate.