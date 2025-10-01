VIDEO | Băutura fără de care n-am putea începe ziua/ În cinstea aromei care unește mapamondul, pe 1 octombrie sărbătorim Ziua Internațională a Cafelei. Încercăm și un Espresso Tonic?

Pe 1 octombrie, iubitorii de cafea din întreaga lume sărbătoresc băutura care a devenit mai mult decât o rutină matinală, transformându-se într-un adevărat ritual cultural și social. Ziua Internațională a Cafelei a fost instituită oficial de Organizația Internațională a Cafelei (ICO) în 2015, pentru a celebra diversitatea acestei băuturi și pentru a atrage atenția asupra milioanelor de fermieri care o cultivă.

De la espresso-ul scurt italian, la cafeaua turcească, cappuccino-ul cu spumă de lapte sau cafelele reci, această băutură se reinventează constant și aduce împreună oameni din culturi diferite. Pentru unii, cafeaua e energie, pentru alții, relaxare și conversație.

Cafeaua – mai mult decât un obicei

În cifre și date rapide:

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi la nivel mondial, alături de ceai și apă, peste 2,25 miliarde de cești de cafea.

Industria cafelei susține peste 120 de milioane de oameni din țările producătoare. Acestea sunt în principal: Brazilia, Vietnam, Columbia, Etiopia, Indonezia și altele.

Tendințe

În ultimii ani s-a înregistrat o creștere a cererii pentru cafea de specialitate, sustenabilă și cu trasabilitate. Consumatorii doresc informații mai bune: proveniență, modul de procesare, impactul asupra mediului.

Piața de capsule, cafele la plic și alte variante moderne este în continuă expansiune.

Din păcate, impactul schimbărilor climatice — secete, modificări ale tipului de sol sau temperaturilor afectează tot mai mult producția, mai ales pentru soiurile sensibile precum Arabica.

Cafeaua în România

Consumul de cafea în România crește de la an la an, în ciuda prețurilor tot mai ridicate. În august 2025 existau în România ~2.890 cafenele, dintre care ~645 în București, iar lanțurile de cafenele locale s-au extins rapid, cel mai celebru exemplu fiind „5-to-Go” cu sute de locații. Franchizele străine tip Starbucks au și ele mare succes.

Beneficiile cafelei

Consumul moderat de cafea este asociat cu beneficii pentru sănătate: îmbunătățirea concentrării, efect antioxidant și reducerea riscului de anumite afecțiuni.

Rețeta aniversară de cafea: Espresso Tonic

O combinație surprinzătoare, fresh și elegantă, care cucerește barurile de specialitate din întreaga lume îmbină amăreala cafelei și prospețimea apei tonice și o transformă într-o băutură perfectă pentru o zi aniversară. Iată cum prepari rapid un Espresso Tonic.

Ingrediente (1 porție)

1 espresso scurt și concentrat1 (30 ml)

100 ml apă tonică de calitate

cuburi de gheață

felii subțiri de lime sau portocală (opțional)

Mod de preparare

Umple un pahar înalt cu cuburi de gheață. Toarnă apa tonică rece. Adaugă cu grijă espresso-ul, turnând încet peste spatele unei linguri pentru a crea un efect stratificat. Decorează cu o felie de lime sau portocală.

Rezultatul? O băutură ușor efervescentă, cu note citrice și un echilibru perfect între amar și dulce – un mod modern și surprinzător de a sărbători cafeaua pe 1 octombrie.