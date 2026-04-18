18 apr. 2026, Nutriție
Ce trebuie să conțină cina dacă vrei să slăbești / Trei nutriționiști spun care este combinația ideală pentru controlul greutății
FOTO: Dreamstime/Donald Chen
Cuprins
  1. De ce contează momentul cinei
  2. Ce face această combinație eficientă
  3. Variante pentru vegetarieni
  4. La fel de importante: porțiile și modul de gătire

Dacă încerci să slăbești, cina poate deveni cea mai dificilă masă a zilei. Apare oboseala, tentația de a mânca rapid sau dezechilibrat și ideea că trebuie să reduci drastic porțiile. Nutriționiștii spun însă că nu e nevoie de restricții extreme, ci de alegeri corecte.

Specialiștii în nutriție consultați de publicația Parade ajung la aceeași concluzie: o cină simplă, formată din somon la cuptor, quinoa și sparanghel, oferă combinația potrivită de nutrienți pentru controlul greutății.

De ce contează momentul cinei

Ora la care mănânci este la fel de importantă ca meniul. Cina luată prea târziu poate influența metabolismul și ritmul hormonal.

Nutriționiștii recomandă ca ultima masă să fie consumată cu 2 până la 4 ore înainte de culcare. Acest interval permite digestiei să se desfășoare normal și reduce riscul de acumulare a kilogramelor în timp.

Ce face această combinație eficientă

Somonul la cuptor este bogat în proteine și acizi grași omega-3. Acești nutrienți cresc senzația de sațietate și încetinesc digestia, ceea ce ajută la stabilizarea glicemiei și la reducerea poftelor.

Quinoa aduce carbohidrați complecși, fibre și proteine. Este una dintre puținele surse vegetale care conține toți aminoacizii esențiali, contribuind la o masă echilibrată și sățioasă.

Sparanghelul are puține calorii și oferă fibre, acid folic și vitamina K. Fibrele susțin digestia și mențin senzația de sațietate pentru mai mult timp.

Variante pentru vegetarieni

Pentru cei care nu consumă pește, somonul poate fi înlocuit cu surse vegetale de proteine precum tofu, tempeh sau linte. Acestea oferă, la rândul lor, proteine și fibre, utile pentru controlul apetitului.

Semințele de in și nucile pot completa aportul de grăsimi sănătoase, dar trebuie consumate cu măsură, deoarece sunt dense caloric.

La fel de importante: porțiile și modul de gătire

Chiar și alimentele sănătoase pot deveni problematice dacă sunt consumate în cantități mari. Nutriționiștii recomandă un model simplu de porționare: un sfert din farfurie proteine, un sfert cereale sau pseudocereale și jumătate legume.

În practică, asta înseamnă o bucată de somon de dimensiunea palmei, o cană de quinoa gătită și o porție generoasă de sparanghel.

Metoda de preparare contează la fel de mult. Coacerea, grătarul sau gătitul la abur sunt de preferat în locul prăjirii, iar sosurile și uleiurile adăugate trebuie folosite cu atenție pentru a evita caloriile ascunse.

