Odată cu venirea primăverii, găsim bețișoarele verzi de sparanghel în magazine și piețe. Deși este renumit pentru conținutul scăzut de calorii, sparanghelul ascunde compuși bioactivi care susțin funcții vitale ale organismului, de la formarea proteinelor până la protejarea microbiotei, scrie ABC.
Numele acestei legume nu este întâmplător legat de asparagină. Acest aminoacid neesențial a fost izolat pentru prima dată chiar din sparanghel. Corpul nostru folosește asparagina ca pe o piesă de bază în „construcția” proteinelor, fiind un element cheie pentru echilibrul metabolic.
Sparanghelul conține inulină, o fibră prebiotică rară care trece nedigerată de intestinul subțire. Ajunsă în colon, ea devine „masa” preferat a bacteriilor benefice. O microbiotă sănătoasă nu înseamnă doar o digestie mai bună, ci și producerea de butirat, un acid gras care reduce inflamațiile și întărește bariera naturală a intestinului.
Aproximativ 100 g de sparanghel proaspăt asigură jumătate din necesarul zilnic de folat (vitamina B9). Această vitamină este crucială pentru:
Repararea ADN-ului: Esențială în procesul de regenerare celulară.
Sânge sănătos: Contribuie direct la producerea globulelor roșii.
Sănătatea cardiovasculară: Ajută la menținerea unui nivel scăzut de homocisteină, reducând astfel riscul de boli de inimă.
Pentru a beneficia de folat, alegeți sparanghelul proaspăt, deoarece procesul de conservare distruge o mare parte din această vitamină.
Datorită combinației de asparagină și potasiu, sparanghelul favorizează eliminarea sodiului în exces prin rinichi. Deși nu este un tratament medical, consumul regulat este un sprijin excelent pentru persoanele care se confruntă cu retenția de lichide.
După ce consumăm sparanghel, urina capătă adesea un miros specific din cauza compușilor sulfurici volatili. Interesant este faptul că nu toți oamenii percep acest miros. Studiile genetice arată că aproximativ 40% dintre noi au o variație a receptorilor olfactivi care îi face „imuni” la detectarea acestui iz.
Prin flavonoide precum quercetina și rutina, sparanghelul luptă împotriva stresului oxidativ și a inflamațiilor cronice de grad scăzut, protejând celulele împotriva îmbătrânirii premature.
Deși proprietățile sale sunt impresionante, experții avertizează împotriva etichetei de „superaliment”. Sparanghelul nu poate anula efectele unei diete nesănătoase. Beneficiile sale reale se manifestă doar atunci când este integrat într-un stil de viață echilibrat.
