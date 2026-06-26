Restaurantele ar putea fi obligate să ofere gratuit apă de la robinet clienților. Proiect de lege depus în Parlament

26 iun. 2026, HoReCa
Restaurantele ar putea fi obligate să ofere gratuit apă de la robinet clienților. Proiect de lege depus în Parlament
FOTO: Freepik
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Restaurantele ar putea fi obligate să pună gratuit la dispoziția clienților apă potabilă de la robinet, servită în recipiente curate și reîncărcabile, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de deputatul PNL Sebastian Mihai Rusu, informează Digi24.

Inițiativa urmărește să clarifice modul de aplicare a legislației existente și introduce sancțiuni pentru operatorii care nu respectă această obligație.

„Apa potabilă să fie pusă pe masă din oficiu, la restaurant, fără să o ceri și fără să o plătești. Exact cum se întâmplă în Franța, Spania, Italia și în multe alte state europene”, a transmis parlamentarul într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, proiectul nu interzice comercializarea apei îmbuteliate, ci oferă consumatorilor posibilitatea de a alege gratuit apa potabilă de la robinet. Deputatul susține că aceasta nu ar trebui trecută pe nota de plată și că obligația trebuie să fie însoțită de sancțiuni clare pentru cei care nu o respectă.

În prezent, accesul gratuit la apă potabilă de la robinet în restaurante este prevăzut de Legea nr. 96/2024, care transpune Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman. Actul normativ prevede că restaurantele, cantinele și serviciile de catering trebuie să ofere gratuit apă potabilă din rețeaua publică.

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Cu toate acestea, legea nu stabilește explicit modul în care măsura trebuie aplicată și nici sancțiuni pentru operatorii care nu o respectă. Potrivit inițiatorului, această lipsă de claritate a dus la o aplicare neunitară a prevederilor, motiv pentru care propune completarea legislației.

Dacă proiectul va fi adoptat, restaurantele care nu oferă gratuit apă potabilă de la robinet clienților ar putea fi sancționate contravențional.

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