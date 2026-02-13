Consumul zilnic de cafea este un obicei foarte răspândit, dar cum ne afectează organismul se întreabă oamenii din ziua de azi, oboșiți, alergați, stresați. Toți cei care își caută energia de la prima oră până seara târziu într-o ceașcă de băutură cu cofeină ar vrea să știe care sunt consecințele pentru propria sănătate.

Cafeaua, ca gest zilnic

Dacă există un gest care se repetă în fiecare dimineață pentru multe persoane, acela este să bea cafea. Fie că este la capsule, instant, la ibric, la espressor sau cumpărată dintr-o cafenea de specialitate, această băutură este aproape un ritual de început de zi. Și nu doar dimineața, ci adesea și la mijlocul dimineții sau după masă.

Pe lângă gustul intens, adesea combinat cu lapte și sau zahăr, motivul principal este capacitatea ei de a oferi un plus de energie, devenind băutura ideală pentru a face față unei zile de muncă sau unei zile solicitante.

Popularitatea cafelei este atât de mare încât, în Spania, de pildă, scrie ABC , 63% dintre persoanele peste 15 ani, adică aproximativ 22 de milioane de oameni, declară că beau cel puțin o cafea pe zi, potrivit unui studiu realizat recent. De asemenea, s-a constatat că un consumator obișnuit din Spania bea în medie 3,6 cafele pe zi în timpul săptămânii, iar în weekend aproximativ 2,7 cești pe zi.

Expert: Momentul în care bem cafeaua dimineața face diferența pentru sănătatea noastră

Aceste date arată că odată ce cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi, ceea ce ridică întrebări despre beneficiile și posibilele efecte negative ale consumului zilnic. Iată ce se întâmplă în corp dacă bem cafea în fiecare zi.

Cum afectează organismul consumul zilnic de cafea

Cu decenii în urmă, studiile despre cafea indicau mai multe efecte negative decât se consideră astăzi. În parte acest lucru se întâmpla pentru că multe dintre persoanele analizate fumau odată cu degustarea cafelei.

Cercetările mai recente și mai precise au evidențiat numeroase efecte pozitive. În primul rând, cafeaua ar fi principala sursă de antioxidanți din dietă, potrivit unui studiu al Universității din Scranton. Universitatea din Seul a publicat un alt studiu în care se arată că simpla aromă a cafelei produce modificări în proteinele cerebrale asociate stresului, contribuind la reducerea acestuia.

Cafeaua furnizează și polifenoli, care au efecte vasodilatatoare, ce pot îmbunătăți profilul lipidic și au efecte antiinflamatoare, explică cercetătorii Quiñones și Aleixandre de la Universitatea Complutense din Madrid. De asemenea, cafeaua este o sursă de vitamina B12, cofeină și magneziu.

Longevitate mai mare și risc redus de demență

Fundația Spaniolă a Inimii afirmă că un consum zilnic de până la patru sau cinci cești de cafea este asociat cu o longevitate mai mare și cu o supraviețuire crescută în populația generală, deoarece reduce riscul apariției unor boli.

Un studiu recent publicat în The Journal of the American Medical Association și preluat de New York Times, intitulat „Coffee and Tea Intake, Dementia Risk and Cognitive Function”, arată că 2 până la 3 cești de cafea pe zi pot reduce riscul de demență și pot îmbunătăți ușor funcția cognitivă, dacă nu este vorba de cafea decofeinizată.

Același efect a fost observat și la persoanele care consumă două cești de ceai. Cercetarea a urmărit aproape 132.000 de persoane timp de 40 de ani.

Efectele negative ale consumului zilnic de cafea

Pe partea negativă, consumul în cantități mari poate provoca insomnie. De asemenea, excesul ar putea favoriza pierderea de calciu, slăbind oasele pe termen lung. Trebuie menționat că adăugarea de lapte și sau zahăr poate reduce beneficiile cafelei descrise anterior.

Câte cești de cafea ar trebui să bem pe zi

Pe baza datelor prezentate, consumul a 2 sau 3 cești de cafea cu cofeină pe zi este considerat o opțiune sănătoasă, deși există și alte recomandări privind cantitatea zilnică.

Frank Hu, de la Departamentul de Nutriție al Universității Harvard, afirmă că între 2 și 5 cești pe zi sunt asociate cu un risc mai mic de diabet de tip 2, boli cardiace, unele tipuri de cancer, boala Parkinson și depresie.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară indică faptul că este sigur un consum de până la 400 mg de cofeină pe zi. Cantitatea depinde de tipul de cafea: o cafea la filtru conține aproximativ 90 mg de cofeină, iar un espresso în jur de 80 mg, potrivit specialiștilor.

Astfel, cantitatea maximă ar fi de aproximativ 5 cești pe zi, cu condiția să fie consumate pe parcursul zilei, nu toate deodată.

Ca avertisment special, trebuie menționat că persoanele cu boli cronice de orice tip, femeile însărcinate și adolescenții ar trebui să consulte un medic înainte de a consuma cofeină.