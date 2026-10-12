Ce să NU faci de Sf. Parascheva în 14 octombrie. Iată ce pățești dacă nu respecți interdicțiile: de la boală și pagubă până la apariția negilor pe mâini

12 oct. 2026, Articole / Reportaje
Ce să NU faci de Sf. Parascheva în 14 octombrie. Iată ce pățești dacă nu respecți interdicțiile: de la boală și pagubă până la apariția negilor pe mâini
Foto: Pelerinaje.ro
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Cuprins
  1. Ce NU ai voie să faci de Sfânta Parascheva
  2. Semne din natură și avertizare pentru iarnă

În fiecare an, pe 14 octombrie, credincioșii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și a tuturor celor aflați în suferință. Marcată cu cruce roșie în calendar, sărbătoarea adună la Catedrala Mitropolitană din Iași mii de pelerini veniți să se închine la sfintele moaște aduse în Moldova încă din anul 1641, de către domnitorul Vasile Lupu.

Pe lângă semnificația religioasă deosebită, axată pe post, rugăciune și milostenie, în jurul acestei zile s-au țesut numeroase tradiții și superstiții populare. Din bătrâni se crede că respectarea interdicțiilor casnice atrage protecție împotriva bolilor, în timp ce încălcarea lor poate aduce ghinion și pagubă.

Ce NU ai voie să faci de Sfânta Parascheva

Tradiția populară consemnează o serie de rânduieli stricte legate de treburile casnice și comportamentul din această zi de sărbătoare, zi de post și rugăciune.

Nu se spală, nu se calcă și nu se coase

Activitățile ce implică acul, ața sau spălatul rufelor sunt complet interzise. Din bătrâni se spune că tinerele care cos sau spală în această zi vor rămâne nemăritate sau își vor pierde onoarea. De asemenea, o vorbă din popor avertizează că lucrul cu acul de Sfânta Parascheva aduce negi pe mâini.

Nu se gătește și nu se face curățenie în gospodărie

Măturatul, curățenia generală sau pregătitul mâncărurilor grele sunt amânate. Se crede că munca fizică în zi de sărbătoare atrage dureri de cap, boli de ochi și neînțelegeri în familie.

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Atenție la alimentele consumate

Bătrânii respectă câteva interdicții alimentare specifice. Nu se mănâncă nuci, castraveți sau fructe cu formă de cruce.

Se evită fructele închise la culoare și pepenele roșu, deoarece nuanța lor amintește de sacrificiul martirei.

Fiind zi de sărbătoare cu cruce roșie, se ține post.

Nu se face focul în sobă

În mediul rural, bătrânii evitau chiar și aprinsul focului în casă. Se spunea că focul în exces în această zi poate aduce afecțiuni ale ochilor și dureri de cap.

Fără certuri, vorbe de rău și zgârcenie

Sfânta Parascheva simbolizează bunătatea și iertarea. Sunt interzise conflictele, vorbele grele și zgârcenia. Refuzul de a ajuta un om nevoiaș sau de a da de pomană este considerat un pas spre pierderea belșugului din casă.
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Semne din natură și avertizare pentru iarnă

Ziua de 14 octombrie era folosită de gospodari și ciobani pentru a prezice vremea. Dacă ziua de Sfânta Parascheva este senină și frumoasă, iarna va sosi mai târziu; dacă plouă, iarna va fi blândă.

Dimineața, ciobanii urmăresc modul în care dorm oile. Dacă stau strânse în grămadă, urmează o iarnă grea și geroasă; dacă stau împrăștiate, iarna va fi ușoară.

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