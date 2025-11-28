Există multe discuții și polemici legate de timpul în care vitamina C se degradează în sucurile de fructe făcute la moment, știut fiind că sucul fresh de portocale este preferatul multor persoane la micul dejun sau peste zi.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Vitamina C se degradează foarte ușor în condițiile expunerii la aer, căldură sau lumină, dar nu e clar în cât timp. Care este optimul de consum după ce am preparat un fresh de portocale? A încercat să clarifice chestiunea medicul specialist în boli de nutriție italian Giorgio Calabresi, pentru ziarul La Repubblica.

În realitate, vitamina C, sensibilă în prezența oxigenului, începe să se degradeze după ce sucul a fost expus la aer, dar acest proces nu este instantaneu.

„Sigur că tot ceea ce e preparat la moment, proaspăt, cu cât este consumat mai repede cu atât mai bine. Deja, în momentul în care preparăm sucul proaspăt de portocale, un procent de 10-15% din vitamina C se oxidează. După care, dacă sucul este băut imediat este perfect, dar dacă nu îl putem bea tot deodată, e suficient să îl transferăm într-un recipient de sticlă, închis, pe care să îl ținem în frigider, iar sucul să îl consumăm în următoarele 24H”, explică medicul italian.

În sinteză, spune el, ideea că „vitamina C dispare imediat” este mai degrabă un mit, iar pierderea este reală, dar relativ lentă, și depinde de factori precum expunerea la oxigen, lumină și temperatura de păstrare.

Prin urmare, îndemnul său este de a prepara și bea suc fresh de portocale pentru aportul său important de vitamina C, fibre și săruri minerale, fără teama că el își poate pierde calitățile nutriționale extrem de repede.