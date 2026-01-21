Urzica este o plantă folosită de secole în medicina tradițională, mai ales pentru tratarea eczemelor și durerilor articulare, arată verywellhealth.com. În ultimii ani, ceaiul de urzică a devenit popular în rândul celor preocupați de alimentația sănătoasă. De asemenea, mulți îl consumă zilnic, convinși că poate ajuta la reglarea glicemiei. În special când vine primăvara și plantele tinere se găsesc din belșug, cei interesați de alimentația sănătoasă folosesc mai des această plantă.

Frunzele de urzică sunt bogate în fibre, minerale, vitamine și antioxidanți. Conțin cantități importante de calciu și magneziu, substanțe esențiale pentru sănătatea metabolică. Totuși, în forma de ceai, majoritatea acestor nutrienți se regăsesc în cantități mult mai mici, deoarece infuzia este alcătuită în principal din apă.

Există efecte reale asupra zahărului din sânge

Unele studii sugerează că urzica ar putea contribui la scăderea nivelului de zahăr din sânge. Problema este că majoritatea acestor cercetări au fost realizate pe celule în laborator sau pe animale. Datele obținute din studii pe oameni sunt puține și insuficiente pentru concluzii ferme. Totuși, cercetările care au inclus participanți umani s-au concentrat, în general, pe efectele urzicii asupra sindromului metabolic. Aceste studii au avut însă un număr redus de participanți sau limitări metodologice. În unele cazuri, au existat posibile erori sau factori care pot influența rezultatele. Din acest motiv, specialiștii spun că nu există, în prezent, suficiente dovezi care să confirme că ceaiul de urzică reglează eficient glicemia.

Deși pentru majoritatea oamenilor, ceaiul de urzică este considerat sigur, consumul zilnic poate interacționa cu anumite medicamente. Urzica poate amplifica efectul tratamentelor pentru diabet, inclusiv al insulinei, ceea ce poate duce la scăderi prea mari ale glicemiei. De asemenea, ceaiul de urzică poate potența efectul medicamentelor pentru tensiune arterială, precum lisinoprilul. Urzica are și un ușor efect diuretic, ceea ce poate interfera cu tratamentele care urmăresc eliminarea apei din organism.

Recomandarea specialiștilor

Persoanele care urmează tratamente prescrise ar trebui să discute cu medicul înainte de a consuma ceai de urzică zilnic. Deși este un remediu tradițional apreciat, efectele sale asupra glicemiei nu sunt încă demonstrate științific.

Ceaiul de urzică poate fi consumat ca parte a unei diete echilibrate, dar nu ar trebui privit ca un tratament pentru diabet sau alte afecțiuni metabolice. În lipsa unor studii clare, prudența rămâne esențială.