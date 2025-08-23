Dieta ketogenică, cunoscută și ca regimul cu „foarte puțini carbohidrați și multe grăsimi”, poate fi o sursă de inspirație alimentară chiar și pentru cei care nu urmează strict acest plan. Nutriționistul Tania Fântână explică ce principii din keto merită aplicate în viața de zi cu zi, mai ales după vârsta de 40 de ani, când echilibrul hormonal se modifică, iar retenția de apă și balonarea devin mai frecvente.

„Femeile peste 40 de ani au nevoie de grăsimi de calitate pentru echilibrul hormonal, mai ales în perimenopauză. Keto normalizează aportul de ulei de măsline, cocos, pește gras, semințe, ouă întregi – care ajută la sațietate și prevenirea poftelor”, subliniază Tania Fântână.

Alimentele bogate în proteine și grăsimi sănătoase – precum ouăle, avocado, peștele gras, nucile și legumele verzi – pot oferi energie constantă, reduc balonarea și aduc claritate mentală.

Totuși, specialistul atrage atenția asupra unor excese frecvente în keto: consumul exagerat de grăsimi, excluderea completă a fructelor și legumelor amidonoase, dar și restricțiile neînsoțite de monitorizare medicală. „Nu toate zilele pot fi susținute prin aport de grăsime. Cât de ușor se digeră oare niște jumări și cârnați când afară sunt 40 de grade?”, punctează nutriționista.

Ce se poate prelua cu succes din acest stil alimentar

Mic dejunuri bogate în proteine și grăsimi (ex: omletă cu brânză, iaurt grecesc cu semințe);

Legume diverse la fiecare masă, nu doar roșii și castraveți;

Hidratare intensă, cu lichide naturale și electroliți;

Conștientizarea consumului de carbohidrați și evitarea ronțăielilor pe fond emoțional.

Pentru cei care nu fac multă mișcare, reducerea făinoaselor și creșterea aportului de fibre și proteine poate aduce un real beneficiu în controlul greutății. „Este foarte important pentru echilibrul din noi să găsim un mod de a mânca ce ni se potrivește. Să evităm extremele și să ne ascultăm corpul”, concluzionează Tania Fântână.