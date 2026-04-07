Kylian Mbappé nu este doar unul dintre cei mai rapizi fotbaliști de pe planetă, ci și un model de disciplină în afara terenului. La 27 de ani, starul lui Real Madrid demonstrează că succesul în sport pleacă și din farfurie, având o rutină alimentară strictă, concepută de specialiști în nutriție sportivă pentru a susține efortul pe care îl face pe Santiago Bernabéu, scrie Woman.

Micul dejun, combustibilul pentru antrenamentul zilnic

Pentru Mbappé, micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Francezul acordă o atenție deosebită nutrienților care îi oferă energie constantă și concentrare maximă.

Conform publicației Muy Kitchen, prima masă a zilei pentru atacantul francez include:

Ouă fierte și ovăz: Sursa principală de proteine și carbohidrați cu eliberare lentă.

Unt de migdale și avocado: Grăsimi sănătoase, esențiale pentru sănătatea cardiovasculară și refacere.

Suplimente recomandate de specialiști: Rutina sa este completată de un baton proteic și, ocazional, un wrap cu pui sau ton și salată, pentru un plus de sațietate.

Secretul unei musculaturi puternice stă în dietă

Deși micul dejun este rege, Mbappé are și un preparat preferat pentru prânz sau cină: pastele cu somon. Această combinație este ideală pentru sportivii de elită, oferind carbohidrații necesari pentru efort și acizii grași Omega-3 din pește, fundamentali pentru întărirea și refacerea fibrei musculare.

Mbappé, între sport și viața privată

Mbappé este în centrul atenției nu doar pentru golurile sale, ci și pentru viața personală. Recent, presa a spionat relația sa tot mai apropiată cu actrița spaniolă Ester Expósito. Cei doi au fost surprinși împreună în Madrid, devenind rapid cel mai urmărit cuplu din capitala Spaniei.

Dincolo de pregătirea fizică, francezul rămâne concentrat pe ceea ce el numește „antrenamentul invizibil”: grija obsesivă pentru somn, pentru hidratare și, mai ales, o rutină nutrițională, care toate împreună, îi permit să rămână cel mai bun jucător din lume.