Ovăzul lăsat peste noapte și ovăzul fiert au beneficii diferite, dar certe / Alegerea celei mai bune variante depinde de digestie, glicemie și preferințele fiecăruia

27 mart. 2026, Nutriție
Ovăzul lăsat peste noapte și ovăzul fiert au beneficii diferite, dar certe / Alegerea celei mai bune variante depinde de digestie, glicemie și preferințele fiecăruia
Ovăzul rămâne unul dintre cele mai apreciate alimente pentru micul dejun, însă tot mai des apare întrebarea legată de calitățile nutritive ale variantei de ovăz  lăsată peste noapte la înmuiat față de varianta clasică de ovăz fiert. Fakt arată că diferența nu este uriașă, dar există câteva nuanțe importante legate de digestie, glicemie și felul în care organismul valorifică nutrienții.

Ovăzul pregătit peste noapte poate avea un mic avantaj în anumite situații. Prin înmuiere, fulgii devin mai ușor de digerat, iar unele surse arată că poate scădea conținutul de acid fitic, substanță care poate influența absorbția unor minerale. În plus, în această variantă se poate păstra mai mult amidon rezistent, considerat util pentru bacteriile intestinale benefice. Există și unele dovezi (limitate) potrivit cărora ovăzul lăsat peste noapte ar putea produce un răspuns glicemic mai bun. Această idee este atribuită nutriționistei Jenn Salib Huber, citată și de Yahoo Health în reluarea aceleiași teme. Asta înseamnă că, pentru unele persoane, varianta rece ar putea ajuta la o energie mai stabilă și la un control mai bun al zahărului din sânge.

Ovăzul fiert, bun iarna

Pe de altă parte, ovăzul servit cald nu iese deloc prost din comparație. Sursele citate spun că și acesta aduce fibre, proteine și minerale esențiale și că rămâne o opțiune foarte bună pentru sănătatea digestivă, sațietate și inimă. Mai mult, ovăzul gătit este o sursă importantă de beta-glucan, fibra solubilă asociată frecvent cu beneficii pentru colesterol și pentru senzația de sațietate.

Există și un argument de confort, mai ales în sezonul rece. Unele materiale care au preluat analiza dietetică arată că ovăzul cald poate fi mai reconfortant dimineața și poate contribui la o stare de bine mai bună, chiar dacă avantajele nutriționale ușor superioare par să încline spre varianta pregătită peste noapte.

Așadar, specialiștii spun că nu există un câștigător absolut. Ambele variante sunt sănătoase, iar diferența reală ține mai degrabă de context. Dacă cineva caută comoditate, un posibil sprijin pentru microbiom și, poate, o reacție glicemică ceva mai bună, ovăzul lăsat peste noapte poate fi o alegere potrivită. Dacă preferă o masă caldă, cremoasă și mai reconfortantă, ovăzul fiert rămâne la fel de valoros.

