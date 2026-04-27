27 apr. 2026, Articole / Reportaje
Cât costă căpșunile în piețele din București: de la 12 la 25 lei/kg / Unde sunt cele mai mari cozi
Prețul căpșunilor variază semnificativ în piețele din București, în funcție de proveniență. Cele mai ieftine, de import, se vând și cu 12 lei/kg și atrag rapid cumpărătorii, în timp ce căpșunile românești ajung la aproximativ 25 de lei/kg, potrivit Libertatea. 

În piețele din București, începutul sezonului de căpșuni aduce o ofertă variată, dar și diferențe semnificative de preț. În prezent, prețul mediu este de aproximativ 15 lei/kg, însă în unele locuri coboară până la 12 lei/kg, ceea ce atrage rapid cumpărătorii.

Căpșunile românești, mai scumpe decât cele de import

Fructele mai ieftine sunt, în general, din import, în special din Grecia și Turcia. Căpșunile românești au început să apară în piețe, însă oferta este încă limitată.

Prețul căpșunilor românești se menține la aproximativ 25 de lei/kg, similar cu nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, fără creșteri semnificative.

Alte fructe de sezon rămân la prețuri ridicate

Pe lângă căpșuni, și alte fructe de sezon se mențin la valori ridicate în piețe. Afinele de solar se vând cu 30–60 de lei/kg, în funcție de calitate, iar zmeura ajunge la 60–70 de lei/kg, fiind printre cele mai scumpe produse de pe tarabe.

În acest context, cumpărătorii se orientează în principal către variantele mai accesibile, chiar dacă sunt din import, cele mai aglomerate rămânând tarabele cu fructe aduse din Grecia și Turcia.

România, în urma marilor producători

La nivel european, producția de căpșuni este dominată de Spania (aproximativ 500.000 tone/an), urmată de Italia și Polonia. România produce aproximativ 25.000 de tone anual, potrivit datelor Eurostat.

Consumul de fructe rămâne scăzut

România se află pe ultimul loc în UE la consumul de fructe și legume. Aproximativ 75% dintre români nu consumă zilnic astfel de produse, iar doar 2,4% ating recomandarea de cinci porții pe zi.

În medie, consumul anual de fructe este estimat la doar 1–2 kilograme pe cap de locuitor, sub media europeană.

Consumul redus este asociat cu riscuri pentru sănătate, în condițiile în care și la nivelul Uniunii Europene media zilnică (351 g) rămâne sub pragul de 400 g recomandat de Organizația Mondială a Sănătății.

