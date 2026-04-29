O cafenea deschisă recent într-un cartier rezidențial din Stockholm funcționează după un model neobișnuit: deciziile sunt luate de un sistem de inteligență artificială. Proiectul este un experiment care testează, în condiții reale, cum ar putea arăta relația dintre AI, angajați și clienți, informează Agerpres.

Spațiul arată ca multe altele din oraș: decor minimalist, plante, tonuri neutre. Diferența apare în culise. „Managerul” este „Mona”, un agent AI construit pe baza tehnologiei Google Gemini, care coordonează aproape toate operațiunile.

AI-ul care conduce o cafenea

„Mona” a primit un obiectiv clar: să administreze afacerea profitabil. De aici, sistemul a preluat sarcini care, în mod normal, țin de oameni:

a obținut autorizațiile necesare

a construit meniul

a ales furnizorii

gestionează aprovizionarea zilnică

a recrutat personal

Potrivit echipei tehnice, AI-ul a publicat anunțuri de angajare pe platforme precum Indeed și LinkedIn, a realizat interviuri și a decis cine este angajat.

Unul dintre barista, Kajetan Grzelczak, spune că inițial a crezut că anunțul este o glumă. A fost selectat după un interviu de 30 de minute purtat exclusiv cu AI.

Decizii eficiente, dar și erori evidente

Experimentul scoate rapid la iveală limitele sistemului. Aprovizionarea este una dintre ele. În cafenea există deja un „perete al rușinii”, unde sunt depozitate produse comandate inutil: zeci de litri de ulei de măsline, cantități mari de roșii conservate sau mii de șervețele care nu sunt folosite în meniu.

În același timp, AI-ul monitorizează în timp real vânzările și poate interacționa direct cu clienții printr-o aplicație de pe telefon.

Probleme de muncă și etică

Relația cu angajații ridică semne de întrebare. Deși salariul este considerat bun, barista spune că AI-ul:

trimite mesaje la orice oră

nu gestionează corect cererile de concediu

solicită uneori plăți din buzunarul angajaților

Aceste situații au devenit parte din analiza echipei care a lansat proiectul, Andon Labs. Scopul declarat este identificarea problemelor etice înainte ca astfel de modele să fie adoptate pe scară largă.

Un test pentru viitorul muncii

Cafeneaua, deschisă de o săptămână, atrage deja între 50 și 80 de clienți pe zi. Mulți vin din curiozitate, dar și pentru a înțelege cum ar funcționa, în practică, un loc de muncă gestionat de AI.

Pentru cercetătorii în domeniu, cazul este relevant: nu mai este vorba despre scenarii teoretice, ci despre situații concrete, în care apar întrebări legate de responsabilitate, siguranță și drepturile angajaților.