Persoanele diagnosticate cu diabet nu trebuie să elimine complet alunele din alimentație, însă este esențial să le consume cu moderație și să aleagă variantele potrivite. Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța, a explicat, pentru G4Food, ce tip de alune pot consuma diabeticii și în ce cantitate.

Alunele fără sare și ulei nu cresc brusc glicemia

„Alunele crude sau prăjite fără sare și fără ulei sunt variantele cele mai potrivite, deoarece au indice glicemic scăzut și nu determină creșteri bruște ale glicemiei. În plus, conțin grăsimi sănătoase, proteine și fibre, elemente care contribuie la sațietate și pot încetini absorbția glucidelor”, spune dr. Ispas.

Alunele în diabet: beneficii și riscuri

Alunele pot fi o gustare sănătoasă pentru diabetici, deoarece conțin grăsimi bune, proteine și fibre. Aceste substanțe contribuie la instalarea senzației de sațietate și pot încetini absorbția carbohidraților, ajutând astfel la menținerea glicemiei în limite stabile.

Printre principalele avantaje ale consumului de alune se numără:

indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că nu provoacă creșteri bruște ale glicemiei

conținut ridicat de grăsimi sănătoase și proteine, utile pentru controlul apetitului

aport de fibre, care susțin digestia și echilibrul glicemic

Maximum 30 g de alune neprocesate, pe zi

“Totuși, există și câteva aspecte importante de luat în calcul. Alunele sunt bogate în calorii, iar consumul excesiv poate duce la creștere în greutate, un factor de risc important în gestionarea diabetului. De asemenea, variantele procesate – sărate, caramelizate, prăjite în ulei sau glazurate – trebuie evitate.

Cantitatea recomandată este de aproximativ 20-30 de grame pe zi, adică o mână mică. Este de preferat consumul zilnic în cantitate mică, nu porții mari ocazionale. Totuși, excesul poate favoriza creșterea în greutate, aspect important mai ales la pacienții cu diabet zaharat”, recomandă medicul.

Ce tipuri de alune sunt cele mai bune

Pentru persoanele cu diabet, cele mai potrivite opțiuni sunt:

alunele crude (neprăjite) – cea mai sănătoasă alegere

alunele prăjite fără sare și fără ulei

arahidele simple, consumate în cantități moderate

alternative precum migdalele, nucile sau caju

În schimb, trebuie evitate:

alunele sărate

alunele caramelizate sau cu miere

mixurile de tip snack, intens procesate

Cum să incluzi alunele în dietă

Alunele pot fi integrate ușor într-un regim alimentar echilibrat, spune dr. Sorina Ispas:

ca gustare între mese

adăugate în iaurt simplu, fără zahăr

în salate, pentru un plus de textură și nutrienți

combinate cu fructe cu indice glicemic scăzut, precum merele sau fructele de pădure

“Un aspect important este asocierea lor cu carbohidrați: datorită conținutului de grăsimi și proteine, alunele pot reduce creșterea glicemiei după masă. Integrate corect în alimentație, acestea pot deveni un aliat valoros într-un stil de viață echilibrat”, precizează dr. Sorina Ispas.