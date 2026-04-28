Persoanele diagnosticate cu diabet nu trebuie să elimine complet alunele din alimentație, însă este esențial să le consume cu moderație și să aleagă variantele potrivite. Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța, a explicat, pentru G4Food, ce tip de alune pot consuma diabeticii și în ce cantitate.
„Alunele crude sau prăjite fără sare și fără ulei sunt variantele cele mai potrivite, deoarece au indice glicemic scăzut și nu determină creșteri bruște ale glicemiei. În plus, conțin grăsimi sănătoase, proteine și fibre, elemente care contribuie la sațietate și pot încetini absorbția glucidelor”, spune dr. Ispas.
Alunele pot fi o gustare sănătoasă pentru diabetici, deoarece conțin grăsimi bune, proteine și fibre. Aceste substanțe contribuie la instalarea senzației de sațietate și pot încetini absorbția carbohidraților, ajutând astfel la menținerea glicemiei în limite stabile.
Printre principalele avantaje ale consumului de alune se numără:
“Totuși, există și câteva aspecte importante de luat în calcul. Alunele sunt bogate în calorii, iar consumul excesiv poate duce la creștere în greutate, un factor de risc important în gestionarea diabetului. De asemenea, variantele procesate – sărate, caramelizate, prăjite în ulei sau glazurate – trebuie evitate.
Cantitatea recomandată este de aproximativ 20-30 de grame pe zi, adică o mână mică. Este de preferat consumul zilnic în cantitate mică, nu porții mari ocazionale. Totuși, excesul poate favoriza creșterea în greutate, aspect important mai ales la pacienții cu diabet zaharat”, recomandă medicul.
Pentru persoanele cu diabet, cele mai potrivite opțiuni sunt:
În schimb, trebuie evitate:
Alunele pot fi integrate ușor într-un regim alimentar echilibrat, spune dr. Sorina Ispas:
“Un aspect important este asocierea lor cu carbohidrați: datorită conținutului de grăsimi și proteine, alunele pot reduce creșterea glicemiei după masă. Integrate corect în alimentație, acestea pot deveni un aliat valoros într-un stil de viață echilibrat”, precizează dr. Sorina Ispas.
