29 apr. 2026, Articole / Reportaje
Schemă de ajutor pentru apicultori, adoptată de Senat: 12 euro pe familie de albine, timp de trei ani / Cine sunt persoanele eligibile
Apicultorii din România suferă FOTO Pixels

Senatul a adoptat miercuri, în plen, o propunere legislativă care instituie o schemă temporară de ajutor de stat pentru susținerea apicultorilor în perioada 2026–2028. Proiectul a trecut cu 99 de voturi „pentru” și unul împotrivă.

Ajutorul va fi acordat o dată pe an, pentru producția autohtonă, în cuantum de 12 euro pe familie de albine, echivalent în lei. Bugetul total al schemei nu poate depăși 93,5 milioane lei, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Aplicarea schemei este condiționată de autorizarea de către Comisia Europeană și trebuie să respecte regulile europene privind ajutoarele de stat în agricultură pentru perioada 2026–2028.

Pentru a beneficia de sprijin, apicultorii trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să dețină, la 31 decembrie 2025, familii de albine înscrise în baza națională de date apicole gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, să aibă stupine autorizate sanitar-veterinar și să nu fie în lichidare sau faliment la momentul solicitării ajutorului. Sumele primite nu pot fi executate silit prin poprire.

Potrivit inițiatorilor, sprijinul financiar ar urma să fie folosit pentru acoperirea costurilor cu hrana familiilor de albine în perioadele critice, asigurarea rezervelor pentru iernare și achiziția de echipamente. De asemenea, sunt vizate investiții în procesarea produselor apicole, precum polen, propolis sau lăptișor de matcă, modernizarea stupinelor și adoptarea de tehnologii pentru monitorizare și depozitare.

Schema include și componente legate de formarea profesională a apicultorilor și de promovarea produselor pe piața internă și externă, cu scopul creșterii competitivității sectorului.

Proiectul de lege merge la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

