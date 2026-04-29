O nuntă de lux într-unul dintre cele mai emblematice locuri din lume a avut nevoie de un tort pe măsură. Marc Suárez, un cofetar din Catalonia, a creat o operă de artă înaltă de 3,5 metri, însă cu un amănunt surprinzător: doar 0,1% din această impresionantă structură este comestibilă.

Ceea ce a creat Marc pentru evenimentul de la Opera Garnier din Paris nu a fost doar un tort de nuntă, ci o sculptură neoclasică de o complexitate uluitoare. Opera de artă gastronomică avea 3,5 metri înălțime, 1,8 metri lățime, o greutate de jumătate de tonă și peste 30.000 de petale modelate manual.

Un omagiu adus arhitecturii pariziene

Marc Suárez, un artist cofetar din Esparreguera, în nordul Spaniei, a lucrat sub un contract de confidențialitate strict, dar a oferit câteva detalii citate de La Vanguardia. Clientul, membru al unei familii regale (surse din social media indicând ca probabili clienți o familie de rang înalt din Arabia Saudită), a avut o cerință neobișnuită: tortul nu trebuia să arate ca un desert, ci ca un monument care să aibă sens doar în interiorul Operei Garnier.

„De aceea există atât de multe referințe la arhitectura și sculpturile prezente în Operă”, a subliniat Suárez. Rezultatul a fost o fuziune perfectă între gastronomie și artă pură, integrându-se impecabil în decorul opulent al locației.

800 de ore de muncă și o „armată” de ajutoare

Procesul de creație a durat aproape șase luni:

O lună și jumătate pentru design și proiectare pe hârtie.

Patru luni de producție efectivă, cu un ritm de 12 ore pe zi, de luni până duminică.

Pentru a asambla cele 33.000 de petale, Suárez a avut nevoie de o întreagă echipă. „Am apelat la familie, prieteni și chiar la părinții prietenilor. Nu a fost suficientă mâna de lucru a cofetarilor mei. Cu toții au pictat și au montat flori și ramuri timp de săptămâni întregi”, își amintește el.

Transportul tortului și reacția miresei

Logistica a fost un coșmar în sine. Pentru a transporta gigantul de 500 kg de la laborator la Paris, a fost închiriat un camion special, supravegheat non-stop de paznici pe timpul nopții. A meritat însă efortul: când mireasa a văzut tortul amplasat pe scara principală a Operei, a izbucnit în lacrimi de emoție.

Surpriză! „Doar 0,1% este tort și comestibil”

Deși vizual este copleșitor, tortul ascunde un secret tehnic: partea care se poate mânca reprezintă doar o fracțiune infimă din întreg. „Doar 0,1% este de fapt blat de tort”, a recunoscut maestrul cofetar. Restul structurii colosale este realizat din pastă de zahăr și ciocolată albă, materiale care au permis modelarea detaliilor arhitecturale fine fără a compromite stabilitatea monumentului.