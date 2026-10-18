Meniu săptămânal ca să ecomomisești bani și timp. Am dat în jur de 400 de lei și am gătit 3 ore pentru a pregăti mesele complete pentru 5 zile

18 oct. 2026, Nutriție
Meniu săptămânal ca să ecomomisești bani și timp. Am dat în jur de 400 de lei și am gătit 3 ore pentru a pregăti mesele complete pentru 5 zile
Sursa foto: Pexels
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Cuprins
  1. Ce am pregătit în sesiunea de batch cooking
  2. Ce am făcut pe loc
  3. Meniul complet pentre 5 zile și 3 persoane
  4. Lista de cumpărături
  5. Estimarea costului total (5 zile / 3 persoane)

Batch cooking, gătitul rapid pentru mai multe zile, este cea mai eficientă metodă de a economisi timp, bani și energie în bucătărie. Pregătind doar două baze mari la începutul săptămânii, o friptură de porc la cuptor și o supă concentrată de pui cu fidea, ai obținut deja ingredientele de bază pentru o varietate de mese delicioase și satioase.

Supa de pui nu ne oferă doar un fel de mâncare cald și reconfortant odată cu venirea frigului, ci și o cantitate generoasă de carne fiartă, extrem de versatilă. Prin combinarea inteligentă a cărnii de pui din supă cu legume și sosuri rapide, alături de friptura de porc gata pregătită, meniul de bază pentru întreaga săptămână este rezolvat.

Ce am pregătit în sesiunea de batch cooking

  • Supa de pui cu fidea
  • Carnea de pui fiartă din supă, împărțită pentru trei preparate distincte.
  • Friptură de porc la cuptor
  • Fasole scăzută cu morcovi și carne de pui
  • Salată a la russe cu carne de pui și maioneză
  • Salată de pui cu castraveți murați, ceapă și maioneză.

Ce am făcut pe loc

Există și preparate care nu se pot face în avans sau se pot face doar parțial. De pildă, gătim carnea, legumele pentru salata a la russe, tocăm totul, dar maioneza o punem chiar înainte de a servi salata. La fel în cazul salatei de pui cu castraveți. Preparăm maioneza, ingredientele în ziua de batch cooking și combinăm totul înainte de a servi.

Hummus-ul se poate face și păstra într-o cutue închisă ermetic 2-3 zile. Dar guacamole se prepară exact înainte de a-l servi, ca să nu oxideze avocado.

Porrige e bun preparat cu o seară înainte de a-l servi la micul dejun. Budinca de chia la fel.

Meniul complet pentre 5 zile și 3 persoane

Luni

  • Mic dejun: Pâine prăjită unsă cu hummus, felii de castravete proaspăt și măsline.

  • Prânz: Supă de pui cu fidea + salată de verdețuri și brânză feta sau telemea.

  • Cină: Salată a la russe cu carne de pui, servită cu pâine prăjită.

Marți

  • Mic dejun:  Porridge cu fructe, nuci și semințe.

  • Prânz: Fasole verde scăzută cu morcovi și carne de pui din supă, alături de salată verde.

  • Cină: Gustare cu hummus și felii de ardei gras, morcovi, ridichi.

Miercuri

  • Mic dejun: Ouă ochiuri sau fierte servite pe felii de pâine cu guacamole și roșii felii.

  • Prânz: Friptură de porc la cuptor feliată, servită cu orez basmati și salată de varză.

  • Cină: Salată de pui cu castraveți murați, ceapă și maioneză, cu pâine integrală sau lipii.

Joi

  • Mic dejun: Budincă de chia cu mere coapte.

  • Prânz: Fasole scăzută cu morcovi și carne de pui din supă.

  • Cină: Salată de roșii, brânză și avocado cu ceapă.

Vineri

  • Mic dejun: Omletă cu roșii, ardei și ceapă

  • Prânz: Supă cu fidea și carpaccio de sfeclă, brânză și miere.

  • Cină: Salată de ton la conservă cu cartofi dulci și ridichi.

Lista de cumpărături

Carne, pește și mezeluri

  • Piept de pui pentru supă și salate 1 kg
  • Carne de porc (ceafă, pulpă sau spată) pentru friptură 1 kg
  • Conservă de ton (în suc propriu sau ulei): cca. 300g scurs

Legume și verdețuri

  • Cartofi dulci: 3-4 cartofi
  • Sfeclă roșie (fiartă sau proaspătă): 300 g
  • Morcovi: 4-5 buc
  • Ardei gras (roșu, galben sau capia): 2-3 ardei
  • Castraveți proaspeți 2 buc.
  • Roșii: 1,5 kg
  • Ridichi: 1 legătură
  • Varză albă: 1/2 căpățână medie
  • Salată verde / mix de salată: 2 pungi
  • Ceapă: 1 kg
  • Usturoi: 1 căpățână
  • Avocado bine copți: 4-5 bucăți

Fructe

  • Mere: 1,5 kg
  • Fructe proaspete sau congelate pentru porridge (de pădure, banane, căpșuni): 300 g
  • Lămâi: 2 bucăți
  • Măsline (negre, verzi sau kalamata): 100 g
  • Fasole verde (proaspătă, congelată sau la borcan): 1 kg
  • Fasole boabe la conservă: 400 g / 1 conservă mare
  • Năut la conservă (pentru hummus): 400 g/ 1 conservă mare

Lactate și ouă

  • Ouă: 12 bucăți
  • Brânză feta sau telemea: 300 g
  • Cereale, semințe și nuci
  • Fulgi de ovăz: 300 g
  • Semințe de chia: 100 g
  • Nuci și semințe mixte (dovleac, floarea-soarelui, migdale): 250 g
  • Orez basmati: 200 g
  • Orez cu bob rotund: 200 g
  • Fidea pentru supă: 200 g
  • Tahini (pastă de susan): 1 borcan mic

Pâine și panificație

  • Pâine integrală / feliată: 3-4 pâini
  • Lipii: 1 pachet (5-6 bucăți)

Băcănie, sosuri și condimente

  • Maioneză: 1 borcan (400 g) sau 2 ouă și 400 g de ulei pentru cea de casă
  • Miere de albine: 1 borcan mic
  • Ulei de măsline și ulei de floarea-soarelui
  • Oțet / oțet balsamic, sare, piper, boia, cimbru

Estimarea costului total (5 zile / 3 persoane)

  • Cost mediu total: ~420 LEI
  • Cost per persoană (pentru toate cele 5 zile): ~140 LEI
  • Cost per persoană pe zi (3 mese complete): ~28 LEI

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