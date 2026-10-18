Batch cooking, gătitul rapid pentru mai multe zile, este cea mai eficientă metodă de a economisi timp, bani și energie în bucătărie. Pregătind doar două baze mari la începutul săptămânii, o friptură de porc la cuptor și o supă concentrată de pui cu fidea, ai obținut deja ingredientele de bază pentru o varietate de mese delicioase și satioase.
Supa de pui nu ne oferă doar un fel de mâncare cald și reconfortant odată cu venirea frigului, ci și o cantitate generoasă de carne fiartă, extrem de versatilă. Prin combinarea inteligentă a cărnii de pui din supă cu legume și sosuri rapide, alături de friptura de porc gata pregătită, meniul de bază pentru întreaga săptămână este rezolvat.
Există și preparate care nu se pot face în avans sau se pot face doar parțial. De pildă, gătim carnea, legumele pentru salata a la russe, tocăm totul, dar maioneza o punem chiar înainte de a servi salata. La fel în cazul salatei de pui cu castraveți. Preparăm maioneza, ingredientele în ziua de batch cooking și combinăm totul înainte de a servi.
Hummus-ul se poate face și păstra într-o cutue închisă ermetic 2-3 zile. Dar guacamole se prepară exact înainte de a-l servi, ca să nu oxideze avocado.
Porrige e bun preparat cu o seară înainte de a-l servi la micul dejun. Budinca de chia la fel.
Mic dejun: Pâine prăjită unsă cu hummus, felii de castravete proaspăt și măsline.
Prânz: Supă de pui cu fidea + salată de verdețuri și brânză feta sau telemea.
Cină: Salată a la russe cu carne de pui, servită cu pâine prăjită.
Mic dejun: Porridge cu fructe, nuci și semințe.
Prânz: Fasole verde scăzută cu morcovi și carne de pui din supă, alături de salată verde.
Cină: Gustare cu hummus și felii de ardei gras, morcovi, ridichi.
Mic dejun: Ouă ochiuri sau fierte servite pe felii de pâine cu guacamole și roșii felii.
Prânz: Friptură de porc la cuptor feliată, servită cu orez basmati și salată de varză.
Cină: Salată de pui cu castraveți murați, ceapă și maioneză, cu pâine integrală sau lipii.
Mic dejun: Budincă de chia cu mere coapte.
Prânz: Fasole scăzută cu morcovi și carne de pui din supă.
Cină: Salată de roșii, brânză și avocado cu ceapă.
Mic dejun: Omletă cu roșii, ardei și ceapă
Prânz: Supă cu fidea și carpaccio de sfeclă, brânză și miere.
Cină: Salată de ton la conservă cu cartofi dulci și ridichi.
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