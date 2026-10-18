Rodia (Punica granatum) este o plantă fructiferă și decorativă specifică zonei mediteraneene, apreciată atât pentru fructele sale dulci-acrișoare, cât și pentru florile spectaculoase și frunzișul verde intens care capătă o nuanță portocalie toamna. Deși în grădină poate atinge înălțimi de până la 5-6 metri, rodia se adaptează excelent la cultivarea în ghiveci sau pe terasă, având o creștere lentă și fiind foarte ușor de întreținut.

1. Alegerea soiului potrivit

Există două categorii principale de rodii: de fructe și decorative (doar cu flori).

Soiurile pitice pentru fructe sunt Punica granatum ‘Nana’ (max. 1 m înălțime) sau ‘Chico’ (70 cm), ideale pentru ghivece mici și spații reduse. Soiuri mai mari, precum ‘Masili’ (până la 3 m), pot fi cultivate în ghivece voluminoase sau butoaie de lemn. Fructificarea în ghiveci necesită un sezon cald lung și multă lumină.

Soiurile strict decorative sunt cultivate exclusiv pentru înflorirea abundentă de vară (fără fructe). Exemple populare: ‘California Sunset’ (flori somon cu dungi crem), ‘Maxima Rubra’ (flori roșii-portocalii) sau ‘Noshi Shibari’ (flori portocalii intense).

2. Ghiveciul și substratul ideal

Deoarece rădăcinile au nevoie de aerisire și spațiu, alegerea vasului și a pământului este esențială.

Alegeți un ghiveci din lut, teracotă sau lemn cu o adâncime și un diametru de minimum 50-60 cm (excepție fac soiurile pitice). Recipientul trebuie să aibă obligatoriu orificii de scurgere la bază. Evitați ghivecele cu rezervor de apă, deoarece stagnarea apei duce la putrezirea rădăcinilor. Un suport pe roți este util pentru a facilita mutarea pe timpul iernii.

Rodia tolerează soluri calcaroase sau sărace, dar preferă un pământ bogat în materie organică și extrem de bine drenat.

Amestecul recomandat este 2/3 substrat universal de calitate sau pământ de grădină + 1/3 nisip grosier sau pietriș + 1 pumn de compost matur.

3. Ghid de plantare pas cu pas

Perioada optimă de plantare în ghiveci este primăvara (martie – mai).

Scufundați balotul de rădăcini într-o găleată cu apă înainte de scoaterea din ghiveciul comercial.

Așezați pe fundul ghiveciului un strat de 5 cm de bile de argilă expandată, pietriș sau cioburi de teracotă.

Umpleți 2/3 din recipient cu amestecul de substrat, poziționați planta în centru, completați cu pământ și presați ușor în jurul tulpinii.

Udați abundent și aplicați la suprafață un strat de mulci (frunze uscate sau coajă de copac) pentru a menține umiditatea.

4. Condiții de mediu și îngrijire

Necesită căldură și soare direct. Așezați ghiveciul pe un balcon sau o terasă însorită, ferită de curenți puternici de aer.

Rădăcinile din ghiveci se usucă mai repede decât cele din sol. Udați de îndată ce primii centimetri de substrat sunt uscați la atingere (de mai multe ori pe săptămână vara). În timpul iernii, udările se reduc considerabil.

Aplicați îngrășământ pentru pomi fructiferi, plante mediteraneene sau compost organic o dată pe lună, din primăvară până la sfârșitul verii. Stopați fertilizarea în sezonul rece.

Toaletarea se efectuează primăvara devreme. Se îndepărtează ramurile uscate, deteriorate sau lăstarii lacomi crescuți la bază și se scurtează cu 1/3 ramurile prea lungi. Florile și rodiile apar pe ramurile mai vechi, așa că nu le tăiați complet.

Este rezistentă, dar poate fi atacată de musculița fructelor, păduchi sau păianjenul roșu. În caz de atac, stropiți frunzișul cu o soluție de săpun potasic diluat în apă călduță.

Rezistă în aer liber până la temperaturi de -6 °C … -8 °C dacă ghiveciul este izolat cu folie cu bule și protejat cu pânză termoizolantă. Mutați ghiveciul din octombrie până în primăvară într-un spațiu luminat și ferit de îngheț (sufragerie, balcon închis, seră neîncălzită) și reduceți udarea la minimum.

Transplantarea se realizează o dată la 2-3 ani, primăvara. În anii fără transplantare, se poate înlocui doar primul strat de pământ (cca. 5 cm) cu substrat proaspăt sau compost.

Rodia cultivată în ghiveci începe de regulă să rodească din al doilea sau al treilea an, sezonul de recoltare desfășurându-se din august până în decembrie.