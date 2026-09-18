Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a recomandat pentru prima dată aprobarea unui produs alimentar cu canabidiol. Decizia finală privind comercializarea aparține însă Comisiei Europene și statelor membre.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a făcut un pas important spre prima autorizare în Uniunea Europeană a canabidiolului (CBD) ca aliment nou, potrivit Euractiv. Este vorba despre o substanță derivată din cânepă, a cărei utilizare în alimente a întâmpinat până acum obstacole importante în Europa. Recomandarea EFSA nu înseamnă însă că produsele cu CBD primesc automat acces pe piața europeană. Autoritatea evaluează siguranța alimentelor noi, dar decizia de autorizare aparține Comisiei Europene și statelor membre, conform Euractiv.

CBD este considerat „aliment nou” în Uniunea Europeană

Canabidiolul este o substanță care poate fi obținută din planta Cannabis sativa L. sau poate fi produsă sintetic. Spre deosebire de tetrahidrocanabinol (THC), CBD nu produce efectele psihoactive asociate consumului de cannabis. Comisia Europeană consideră CBD drept „aliment nou”, deoarece nu a fost demonstrat un consum alimentar semnificativ în Uniunea Europeană înainte de 15 mai 1997. În consecință, produsele trebuie evaluate și autorizate înainte de introducerea legală pe piață.

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Această procedură presupune depunerea unui dosar la Comisia Europeană. EFSA analizează ulterior datele privind siguranța, toxicologia, compoziția și procesul de producție.

După finalizarea evaluării științifice, Comisia și statele membre decid dacă produsul poate fi autorizat și în ce condiții poate fi comercializat.

EFSA stabilise anterior un prag de aproximativ 2 mg pe zi

Schimbarea vine după mai mulți ani în care autoritatea europeană a semnalat lipsa datelor necesare pentru evaluarea CBD. În 2022, EFSA arăta că există incertitudini privind posibile efecte asupra ficatului, sistemului endocrin, sistemului nervos și funcției reproductive. Autoritatea sublinia atunci că nu stabilise că CBD este nesigur, ci că informațiile disponibile erau insuficiente.

În februarie 2026, EFSA și-a actualizat evaluarea și a stabilit un nivel provizoriu de consum sigur de 0,0275 miligrame pentru fiecare kilogram de greutate corporală pe zi. Pentru un adult de 70 de kilograme, acesta înseamnă aproximativ 2 mg de CBD zilnic. Pragul se aplică doar suplimentelor alimentare cu CBD de puritate de minimum 98%, fără nanoparticule. Procesul de producție trebuie, de asemenea, considerat sigur, iar genotoxicitatea trebuie exclusă.

EFSA nu a putut stabili siguranța consumului pentru persoanele sub 25 de ani, femeile însărcinate sau care alăptează și persoanele care iau medicamente.

O autorizare nu ar însemna aprobarea tuturor produselor cu CBD

O eventuală decizie favorabilă la nivel european nu ar echivala cu liberalizarea generală a alimentelor și suplimentelor cu CBD.

Evaluarea produselor considerate „alimente noi” se face pe baza dosarului depus și a caracteristicilor substanței evaluate. Companiile trebuie să demonstreze că produsele respectă condițiile de siguranță stabilite în procesul de autorizare.

Problema este importantă deoarece piața CBD s-a dezvoltat în Europa înaintea stabilirii unui cadru complet de autorizare alimentară. Unele produse derivate din cânepă au un istoric alimentar recunoscut, precum semințele, uleiul din semințe și făina din semințe. Extractele care conțin canabinoizi și produsele cu CBD adăugat sunt însă considerate alimente noi. În plus, CBD este utilizat și ca substanță activă într-un medicament autorizat pentru anumite forme de epilepsie. Standardul de siguranță aplicat alimentelor este însă diferit de cel utilizat pentru medicamente, unde anumite reacții adverse pot fi acceptate atunci când beneficiile terapeutice justifică riscurile. Astfel, recomandarea semnalată de Euractiv reprezintă un pas în procesul european de autorizare, nu permisiunea generală de a comercializa alimente cu CBD. Decizia efectivă privind accesul pe piața Uniunii Europene revine Comisiei Europene și statelor membre.