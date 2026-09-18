CBD ar putea primi prima autorizare alimentară în UE. EFSA deschide calea pentru o decizie fără precedent

18 sept. 2026, Articole / Reportaje
CBD ar putea primi prima autorizare alimentară în UE. EFSA deschide calea pentru o decizie fără precedent
FOTO: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. CBD este considerat „aliment nou” în Uniunea Europeană
  2. EFSA stabilise anterior un prag de aproximativ 2 mg pe zi
  3. O autorizare nu ar însemna aprobarea tuturor produselor cu CBD

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a recomandat pentru prima dată aprobarea unui produs alimentar cu canabidiol. Decizia finală privind comercializarea aparține însă Comisiei Europene și statelor membre.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a făcut un pas important spre prima autorizare în Uniunea Europeană a canabidiolului (CBD) ca aliment nou, potrivit Euractiv. Este vorba despre o substanță derivată din cânepă, a cărei utilizare în alimente a întâmpinat până acum obstacole importante în Europa. Recomandarea EFSA nu înseamnă însă că produsele cu CBD primesc automat acces pe piața europeană. Autoritatea evaluează siguranța alimentelor noi, dar decizia de autorizare aparține Comisiei Europene și statelor membre, conform Euractiv.

CBD este considerat „aliment nou” în Uniunea Europeană

Canabidiolul este o substanță care poate fi obținută din planta Cannabis sativa L. sau poate fi produsă sintetic. Spre deosebire de tetrahidrocanabinol (THC), CBD nu produce efectele psihoactive asociate consumului de cannabis. Comisia Europeană consideră CBD drept „aliment nou”, deoarece nu a fost demonstrat un consum alimentar semnificativ în Uniunea Europeană înainte de 15 mai 1997. În consecință, produsele trebuie evaluate și autorizate înainte de introducerea legală pe piață.

- articolul continuă mai jos -

Această procedură presupune depunerea unui dosar la Comisia Europeană. EFSA analizează ulterior datele privind siguranța, toxicologia, compoziția și procesul de producție.

După finalizarea evaluării științifice, Comisia și statele membre decid dacă produsul poate fi autorizat și în ce condiții poate fi comercializat.

EFSA stabilise anterior un prag de aproximativ 2 mg pe zi

Schimbarea vine după mai mulți ani în care autoritatea europeană a semnalat lipsa datelor necesare pentru evaluarea CBD. În 2022, EFSA arăta că există incertitudini privind posibile efecte asupra ficatului, sistemului endocrin, sistemului nervos și funcției reproductive. Autoritatea sublinia atunci că nu stabilise că CBD este nesigur, ci că informațiile disponibile erau insuficiente.

În februarie 2026, EFSA și-a actualizat evaluarea și a stabilit un nivel provizoriu de consum sigur de 0,0275 miligrame pentru fiecare kilogram de greutate corporală pe zi. Pentru un adult de 70 de kilograme, acesta înseamnă aproximativ 2 mg de CBD zilnic. Pragul se aplică doar suplimentelor alimentare cu CBD de puritate de minimum 98%, fără nanoparticule. Procesul de producție trebuie, de asemenea, considerat sigur, iar genotoxicitatea trebuie exclusă.

EFSA nu a putut stabili siguranța consumului pentru persoanele sub 25 de ani, femeile însărcinate sau care alăptează și persoanele care iau medicamente.

O autorizare nu ar însemna aprobarea tuturor produselor cu CBD

O eventuală decizie favorabilă la nivel european nu ar echivala cu liberalizarea generală a alimentelor și suplimentelor cu CBD.

Evaluarea produselor considerate „alimente noi” se face pe baza dosarului depus și a caracteristicilor substanței evaluate. Companiile trebuie să demonstreze că produsele respectă condițiile de siguranță stabilite în procesul de autorizare.

Problema este importantă deoarece piața CBD s-a dezvoltat în Europa înaintea stabilirii unui cadru complet de autorizare alimentară. Unele produse derivate din cânepă au un istoric alimentar recunoscut, precum semințele, uleiul din semințe și făina din semințe. Extractele care conțin canabinoizi și produsele cu CBD adăugat sunt însă considerate alimente noi.  În plus, CBD este utilizat și ca substanță activă într-un medicament autorizat pentru anumite forme de epilepsie. Standardul de siguranță aplicat alimentelor este însă diferit de cel utilizat pentru medicamente, unde anumite reacții adverse pot fi acceptate atunci când beneficiile terapeutice justifică riscurile. Astfel, recomandarea semnalată de Euractiv reprezintă un pas în procesul european de autorizare, nu permisiunea generală de a comercializa alimente cu CBD. Decizia efectivă privind accesul pe piața Uniunii Europene revine Comisiei Europene și statelor membre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
18 sept.
Un pește uitat ar putea deveni următorul fenomen culinar / „Flat is Back”, campania care vrea să-l transforme într-un nou trend / 10 chefi au primit misiunea de a reinventa flounderul
Un pește uitat ar putea deveni următorul fenomen culinar / „Flat is Back”, campania care vrea să-l transforme într-un nou trend / 10 chefi au primit misiunea de a reinventa flounderul
Articole / Reportaje
18 sept.
Porcul vietnamez, tot mai popular ca animal de companie. Cât poate ajunge să cântărească
Porcul vietnamez, tot mai popular ca animal de companie. Cât poate ajunge să cântărească
Articole / Reportaje
18 sept.
Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii: ”Agricultura are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru sprijinirea fermierilor până la sfârșitul anului”
Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii: ”Agricultura are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru sprijinirea fermierilor până la sfârșitul anului”
Articole / Reportaje
18 sept.
Cum cureți buretele de vase și când este momentul să-l arunci / Cât de multe bacterii se pot ascunde în el
Cum cureți buretele de vase și când este momentul să-l arunci / Cât de multe bacterii se pot ascunde în el
Articole / Reportaje
18 sept.
Dublă crimă în Italia: o mamă și fiica ei de 15 ani, otrăvite cu ricină / Inițial, decesele au fost puse pe seama unei toxiinfecții alimentare
Dublă crimă în Italia: o mamă și fiica ei de 15 ani, otrăvite cu ricină / Inițial, decesele au fost puse pe seama unei toxiinfecții alimentare
Recomandări
Mediafax
Oktoberfest nu mai e pentru orice buzunar. Cât a ajuns să coste o bere la celebrul festival
G4Media
Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
Economedia
Topul angajatorilor din România: companiile cu cei mai mulți salariați. Firmele de stat și cele din sectorul auto au rămas cu mai puțini oameni în 2025
Mediafax Italia
Păcatul capital la masă! CE NU TREBUIE SĂ FACI SUB NICIO FORMĂ! Detaliul care îi lasă mască pe ceilalți
Mediafax Spania
Tu ai știut până acum?! Ce este NOCTOTURISMUL și de ce a devenit deja FOARTE POPULAR?!
CSID
Cât de sigure sunt capsulele de spălat vase? Ce se întâmplă cu pelicula de „plastic” în timpul spălării
CSID
De ce apar vânătăi fără să te lovești? Când sunt normale și când pot ascunde o problemă de sănătate

Cele mai noi articole

Nu arunca semințele de rodie. Ce beneficii au și cum le poți consuma / Tehica simplă prin care poți să desfaci fructul fără să pătezi hainele și bucătăria
Nu arunca semințele de rodie. Ce beneficii au și cum le poți consuma / Tehica simplă prin care poți să desfaci fructul fără să pătezi hainele și bucătăria
Menta, cultura care câștigă teren în fermele din Serbia. Producătorii pot obține până la 5.000 de euro profit pe hectar
Menta, cultura care câștigă teren în fermele din Serbia. Producătorii pot obține până la 5.000 de euro profit pe hectar
Cum a rezolvat Coreea de Sud problema risipei alimentare. Sistemul care a dus reciclarea de la 2,6% la aproape 97% / Resturile alimentare nu ajung la groapa de gunoi, ci sunt transformate în energie
Cum a rezolvat Coreea de Sud problema risipei alimentare. Sistemul care a dus reciclarea de la 2,6% la aproape 97% / Resturile alimentare nu ajung la groapa de gunoi, ci sunt transformate în energie
72 de euro pentru două spritz-uri, un toast și un croissant în Piața San Marco din Veneția. Detaliul de pe nota de plată care a lăsat o turistă fără cuvinte
72 de euro pentru două spritz-uri, un toast și un croissant în Piața San Marco din Veneția. Detaliul de pe nota de plată care a lăsat o turistă fără cuvinte
Oktoberfest, considerat cel mai mare festival al berii din lume, începe sâmbătă: Litrul de bere se vinde cu un pre record de 15,61 euro
Oktoberfest, considerat cel mai mare festival al berii din lume, începe sâmbătă: Litrul de bere se vinde cu un pre record de 15,61 euro