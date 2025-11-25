Ideea că dulciurile și fast-food-ul aduc fericirea este un mit construit de industria alimentară, avertizează specialiștii. „Oamenii sunt ca niște portofele ambulante pentru companii”, spune Felice Jacka, cercetător la Food and Mood Centre al Universității Deakin din Australia, citată de Radioul Public American. Ea explică faptul că reclamele ne vând iluzia că înghețata, pizza sau prăjiturile sunt „alimente care aduc fericire”, deși efectul real, mai ales pe termen lung, este exact opusul.

Dulcele nu aduce fericirea

În ultimii 15 ani, Jacka și echipa sa au construit domeniul psihiatriei nutriționale, studiind cum mâncarea influențează emoțiile și sănătatea mintală. Concluziile sunt clare: alimentele ultra-procesate pot amplifica iritabilitatea, anxietatea și oboseala la câteva ore după consum.

„De exemplu, uneori, în weekend, la mic dejun mănânc waffle. Până la ora 10 mă simt groaznic”, spune dr. Kara Margolis, gastroenterolog pediatru la New York University. Iar efectele pe termen lung sunt și mai îngrijorătoare: o dietă bogată în carbohidrați rafinați crește riscul de depresie cu 20–30%, potrivit studiilor epidemiologice citate de Margolis.

În schimb, atunci când oamenii renunță la alimentele ultra-procesate și le înlocuiesc cu alimente integrale, simptomele depresive se reduc semnificativ, arată studiile.

Ce ne face, de fapt, fericiți?

Dacă prăjiturile și cartofii prăjiți nu sunt „alimentele fericirii”, atunci ce ne îmbunătățește, cu adevărat, starea de spirit? Răspunsul indicat de specialiști este surprinzător de simplu: cerealele integrale. „Cerealele integrale par să fie deosebit de importante”, spune Felice Jacka.

Acestea conțin fibre fermentabile, hrana preferată a bacteriilor „bune” din intestin. „Atunci când microbii mănâncă aceste fibre, produc molecule cu efecte benefice: scad inflamația, îmbunătățesc sensibilitatea la insulină și susțin comunicarea dintre intestin și creier”, explică Margolis. Toate acestea sunt asociate cu o stare de spirit mai bună și un risc mai mic de tulburări afective.

„A face mediul intestinal potrivit pentru bacteriile bune nu doar că influențează starea de spirit, ci te poate proteja de aproape orice afecțiune medicală studiată”, adaugă Margolis.

Patru pași simpli pentru o stare de bine

1. Gătiți acasă

Primul pas este reducerea alimentelor ultra-procesate: produse cu aditivi, îndulcitori artificiali, făină albă, stabilizatori sau emulsifianți.

„De exemplu, faceți un tort fără făină, cu făină de migdale și miere. Va fi tot dulce, dar mult mai prietenos cu starea voastră de spirit”, recomandă Jacka.

2. Evitați făina albă

Înlocuiți croissantele și cerealele pline de zaharuri cu terci de ovăz, pâine sau paste 100% integrale.

„Când coaceți prăjituri, biscuiți sau pizza, înlocuiți făina albă cu făinuri integrale, cum sunt cele de ovăz, orz, grâu integral”, spune Jacka.

3. Mai multe leguminoase

„Microbiomul vostru iubește fasolea”, afirmă dr. Meroë Morse de la MD Anderson Cancer Center. O cantitate mică de fasole sau linte furnizează o doză mare de fibre fermentabile.

Hannah Holscher, specialist în microbiom la Universitatea din Illinois, sugerează: „Odată ce intrăm în sezonul supelor, alegeți orice supă preferați și adăugați în ea fasolea voastră preferată”.

4. Introduceți fibrele treptat

„Fasolea, lintea și cerealele integrale sunt foarte puternice pentru intestin. Începeți cu porții mici și creșteți treptat”, recomandă Holscher.

„Încercați mai multe tipuri de fasole sau înmuiați boabele înainte de a le găti. Ajută mult la reducerea disconfortului”, adaugă ea.

Fibre fermentabile mai există în chia, fructe de pădure, mere, pere, avocado și banane verzi.