Jacques Moretti (49 de ani) și Jessica Maric (39 de ani), proprietarii clubului Constellation din Crans-Montana unde a avut loc incendiul de Revelion, au patru companii în Elveția și una pe Riviera Franceză.

Cei doi sunt anchetați pentru multiple omoruri, vătămări corporale și incendiu premeditat. Au un trecut cu probleme în fața justiției franceze: fraudă și prostituție, scrie Corriere.

În Elveția, cei doi dețin în proporție de 50% patru companii:

Le Constellation – barul lounge unde a avut loc masacrul de Revelion. L-au preluat în 2015 și a devenit un simbol al vieții de noapte din Crans. Funcționează ca o discotecă, dar nu este înregistrată ca atare în Registrul comercial central din Valais. Compania are un capital social de 20.000 de franci elvețieni.

Le Senso – un bar deschis în 2020 în Crans-Montana, specializat în hamburgeri.

Le Vieux Chalet 1978 – un restaurant deschis în localitatea vecină Lens, care servește specialități din Corsica.

Le Constel – o companie fondată în 2022 pentru a opera baruri. Grupul include și La Petite Maison, a cărei licență a fost revocată.

Jessica Maric, fiica unui pompier din Cannes și nepoata președintelui comitetului municipal pentru incendii forestiere, este proprietara unei companii din Cannes pentru închirierea și gestionarea proprietăților.

Sediul se află la Villa Ad’Alta, pe Rue Leon Noel, la cincisprezece minute de mers pe jos de Promenade de la Croisette. Până acum doi ani avea și o filială în Paris, pe Rue de Tocqueville, care a fost apoi închisă.

Villa Ad’Alta din Cannes este o proprietate modernă, probabil un condominiu cu mai multe apartamente. Apartamentele sunt oferite spre închiriere turistică pe diverse platforme web.

Jacques Moretti, numit „le Corse” din cauza originilor corsicane, locuiește în cantonul Valais de peste zece ani. Acum treizeci de ani a fost implicat într-o anchetă pentru exploatarea prostituției. În 2005 a ajuns în închisoare pentru fraudă, răpire și sechestrare.

Jessica Maric este născută în Corsica, dar crescută pe Riviera Franceză. A urmat liceul în Antibes și universitatea în Monaco.

Ieri, cuplul care a păstrat tăcerea de la ziua masacrului a decis să ia cuvântul: „Suntem devastați și copleșiți de durere. Gândurile noastre sunt alături de victime, de cei dragi lor și de cei care luptă pentru viața lor. Cuvintele nu pot descrie adecvat tragedia”.

În final, un mesaj pentru anchetatori: „Suntem gata să cooperăm pe deplin și nu vom încerca să ne eschivăm de la responsabilitățile noastre”.